Mary Verduga: "Movimiento AP se reunirá para definir si se sanciona o no a Norma Vallejo"

Comisión de Ética de Alianza PAÍS canalizará el caso el próximo jueves, 11 de octubre Tras la denuncia del abogado Felipe Rodríguez en contra de la asambleísta Norma Vallejo por presuntos cobros ilegales a sus asesores, la presidenta de la Comisión de Ética de Alianza PAÍS (AP), Mary Verduga, afirmó que se reunirán para analizar el caso de la legisladora. "Se cumplirá con el debido procedimiento para que las partes puedan exponer el caso y al final se decidirá si se sancionará o no a la parlamentaria"

“El movimiento AP tiene dentro de su código el tema ético como una prioridad. Hay que analizar cada caso, de hecho algunos han sido públicos, otros han sido denunciados a través de redes y hemos podido conocer que es lo que dicen los asesores o asistentes de los legisladores. En algunos casos se habla de cobros para el movimiento PAÍS y en otros se dice que habían extras para otras cosas”.

Explicó que para ellos era importante que exista una denuncia dentro del mismo movimiento. “Si la denuncia llega al movimiento, como ha sido el tema de la asambleísta Vallejo, se la investigará. Es más, en este caso, ella misma ha hecho llegar para que la Comisión de Ética revise su accionar. El día de mañana nosotros revisaremos el caso de ella”.

Comentó que según lo que se analice se definiría si se dará alguna sanción contra la legisladora Vallejo. “En AP el accionar tiene que ser transparente, debe ser ejemplificador. Cuando se dan este tipo de casos siempre nos queda la duda de que es lo que han estado haciendo algunos compañeros. Hay que analizar y nosotros seguiremos el debido proceso”.

Aseveró que en este caso se llamará a las partes implicadas para conocer todo el caso. “Norma Vallejo será una de las llamadas y también a sus asesores. Nosotros no dejaremos que esto se quede sin investigación, lamentablemente primero se hace público y luego se denuncia”.

Comentó que las sanciones que se podrían definir por parte de AP podrían empezar desde un llamado de atención, hasta un retiro del movimiento. “Eso lo vamos a analizar primero y será utilizado el código en este proceso”. Comentó que se analizarán todos los casos pero recordó que cada uno será tratado.

Verduga mencionó que no se debe generalizar estos casos con el movimiento Alianza PAÍS, “dentro de los movimientos políticos hay personas y las mismas pueden actuar independientemente a la organización. AP como todos los movimientos tiene la posibilidad de contar recursos propios que pueden venir desde el Estado y también de aportes voluntarios. No podemos satanizar, no podemos pensar que por estas personas hicieron algo fuera de lo que está en el código de ética, esto es una acción generalizada del movimiento AP”. (BGV)

Fuente: Pública FM/ Ecuadorinmediato