Presidente Moreno es "tibio" sobre Venezuela, "no entiende de economía" y tiene un "gabinete muy mediocre", afirma Guillermo Lasso

Cree que, en cambio, Rafael Correa, está arrepentido de haber dejado el poder Guillermo Lasso, líder de Creando Oportunidades (CREO), se refirió al Gobierno de Lenín Moreno, a quien considera "tibio" al hablar de la situación de Venezuela y de Nicolás Maduro. Así también se refirió al trato que ha dado a la economía, precisando que, día a día, tiene un discurso distinto; él cree que se debe a que "no entiende de economía". Al hablar del gabinete que lo acompaña, Lasso dijo que, a excepción del Ministro de Defensa, "es un gabinete muy mediocre.

Moreno "ha puesto una pequeña distancia" con Rafael Correa, dijo Lasso, quien recalcó que el mayor impacto del Presidente ha sido una propuesta suya de campaña, "por la que luché durante tres largos años, cuando Correa aspiró a la reelección indefinida".

"Nosotros lo enfrentamos en las calles de todo el Ecuador y logramos una presión social al punto en que Correa dijo: en esta ocasión no me voy a presentar, pero después sí, ahora les dejo a Moreno, y le salió el tiro por la culata", indicó.

Para Lasso, "Moreno no es cambio".

"El Ecuador vive un proceso de transición, pero no es una transición en la que el Gobierno haya definido un rumbo", mencionó Lasso y explicó que esta etapa está desarrollándose "a conveniencia del Presidente, que ilegítimamente llega al cargo y que tiene que sostenerse más o menos".

Sobre si ha mantenido contacto con el Primer Mandatario, Lasso contó: "Moreno me ha llamado una sola vez para agradecer mi actitud de respeto a la sociedad ecuatoriana frente a Guacho. Definí que eso es un problema de Estado, de la sociedad ecuatoriana, que no se puede hacer política de aquello y, aunque no reconozco el origen del poder legítimo de Moreno, en esa circunstancia, todos debíamos cerrar filas alrededor del Gobierno", sostuvo.

Moreno tiene expresiones "muy tibias" sobre situación de Venezuela, aseguró Lasso, quien ha pedido al Presidente suscribir la carta para denunciar a Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional.

"Es un tibio, pero los tibios son peores, porque los tibios, a veces tienen una posición, y, a veces otra, y engañan", dijo.

Acerca del manejo económico del Gobierno actual: "No hay cambio con Moreno", insistió Lasso, al tiempo de recalcar que el Mandatario cree que la economía da ciertas señales de inclinación hacia la inversión a la inversión privada.

"Al siguiente día tiene un discurso totalmente opuesto, creo que no se da cuenta, porque no entiende de economía", acotó.

También habló de los ministros del Presidente Moreno: A excepción del Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, “el gabinete es un gabinete muy mediocre, absolutamente mediocre”, insistió en declaraciones para el programa de Jaime Bayly.

Al hablar sobre Rafael Correa, Lasso cree que el ex Mandatario está arrepentido de haber dejado el poder. Explicó que el ex Presidente "es un hombre con una mala vida".

"Haber sido Presidente del Ecuador para sembrar división, odio, para captar todos los poderes del Estado, para perseguir gente inocente", mencionó.

Guillermo Lasso cree que, cuando Correa dijo: "Por esta vez no voy a ser candidato", se encuentran con que sus fichas eran Jorge Glas y Lenín Moreno.

"Un año antes de las elecciones, las encuestas decían que Moreno me ganaría a mí con 20 puntos de diferencias. El error que cometen de decir: este es imbatible; llegan las elecciones y, en segunda vuelta, gano las elecciones, que no se haya reconocido es un capítulo aparte", acotó.

Ecuadorinmediato

(PAY)