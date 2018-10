LA GACETA (Cotopaxi) Angamarca cansada de ofrecimientos de autoridades sobre asfalto de la carretera

Presidente de la Junta Parroquial asegura que no está destinada partida presupuestaria para obra El ofrecimiento del Alcalde de Pujilí y otras autoridades de Cotopaxi ha creado falsas expectativas en la gente de la zona, quienes se sienten engañados por autoridades quienes manifestaron en su visita a Angamarca que los trabajos iniciarán en dos meses, y lo preocupante del Presidente del GAD parroquial es que no existe nada en concreto sobre dicha obra como una partida presupuestaria.

Oswaldo Guamán, presidente de la Junta Parroquial de Angamarca, dijo que la población del sector no pierde la esperanza que el asfaltado de la vía de 36 kilómetros entre Apahua-Angamarca, se ejecute; anotó que el pasado 29 de junio el Alcalde de Pujilí, en su visita a la parroquia señalaron que los trabajos iniciarían en un lapso de dos meses, lo cual fue calificado por la autoridad parroquial como absurdo en vista que obras grandes solo el proceso de compras públicas demora entre tres y cuatro meses, entonces era imposible ejecutar los trabajos, por lo tanto fue la primera mentira.

Ahora el Alcalde de Pujilí ha manifestado que en diciembre del presente año, maquinaria de MTOP y el GAD Municipal de Pujilí iniciarán los trabajos de ampliación de la carretera, lo cual está por verse, mientras tanto dice que el asfaltado será ejecutado en el 2019, aquello significa que la obra no lo hagan, primero porque no existe dineros dentro de las arcas del Estado.

Recordó que la obra según los estudios que fueron reajustados tendría un costo de 14 000 000 de dólares, es bastante dinero, esperan que el Gobierno Nacional pueda realizar el asfaltado, por ello el Presidente Parroquial calificó los ofrecimientos de las autoridades como un nuevo engaño.

Apuntó Guamán que el Alcalde de Pujilí en el 2014 ofreció 1 000 000 de dólares para iniciar el asfaltado de la vía, ofrecimiento que hasta la fecha no ha cumplido por ello la población de Angamarca está cansada de ofrecimientos, en este marco han solicitado al Prefecto de Cotopaxi que ejecute la obra por tramos, porque ya no queremos estar engañados de las autoridades que llegan al sector y ofrecen obras que van hacer y no han cumplido.

Aseguró que hasta la fecha no existe un pronunciamiento oficial del MTOP o del Gobierno Nacional, con una partida presupuestaria destinada a dichos trabajos, sólo el ofrecimiento del Alcalde y que la gente está cansada de aquello, dijo que la vía al parecer es utilizada únicamente en tiempo de campaña electoral y ahora no es la excepción.