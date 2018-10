OPINIÓN (El Oro) Camaroneros piden vuelva Ministerio de Acuacultura

Cree que disolución de entidad entorpecería el normal desenvolvimiento de las actividades de la cadena productiva El Segundo Encuentro Nacional del sector camaronero, resolvió avanzar en la conformación de una federación que aglutine a todos los gremios dedicados a la actividad camaronera y categóricamente rechazar la eliminación del Ministerio de Acuacultura y Pesca (MAP).

La reunión que se desarrolló en Machala los días 8 y 9 de octubre, contó con la presencia de los representantes del sector camaronero de todas las productoras del país. El Manifiesto que fue firmado ayer, durante el cierre del Encuentro, señala entre otras cosas que el disolver al MAP “entorpecería el normal desenvolvimiento de las actividades de la cadena productiva, puesto que elimina un ministerio eminentemente ejecutivo y técnico (…) y ahora nos derivan a otro ministerio degradándolo a una Secretaría Técnica”.

Malestar

Los camaroneros cuestionaron además, que dentro de la estructura de la Secretaría Técnica, tanto ellos como los pescadores, tienen presencia solo con voz y no con voto en las decisiones que pudieran tomarse. Sostienen que se está sobrecargando de funciones al ministerio de la Producción, Comercio Exterior e Inversiones, por lo que insisten ante el presidente de la República, Lenín Moreno; la derogatoria del Decreto 520 emitido el 20 de septiembre, así como la inmediata intervención de la Asamblea Nacional y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), para que se restituya al MAP. Observaciones Atter Burneo, miembro de la Cámara de Productores de Camarón de El Oro, mencionó que los problemas que aquejan al sector son diversos y pese a ello se sienten desatendidos por parte del Gobierno Nacional.

“La energía hidroeléctrica que tiene en este momento el país, es muy importante para hacer desarrollo, pero el Gobierno Nacional tiene que analizar como va a colocar esa energía eléctrica en el país. Nosotros estamos convencidos de que el cliente potencial para consumir esa energía hidroeléctrica, es el sector camaronero”, acotó. No obstante, observan un grave problema, porque no existen las redes de distribución necesarias que permitan hacer uso de esos proyectos; volviéndose insuficiente que se dé al sector productivo una tarifa preferencial, que no se apega a la realidad, asegura.

Análisis

El proyecto de la Ley de Acuacultura y Pesca, también fue analizado, aunque en esta parte son cautos y esperan que inicie el debate en la Legislatura para pronunciarse de que si la normativa recoge las propuestas hasta ahora entregadas. Para Luis Alvarado Guamán, de la Asociación de Productores de Larvas de Camarón de la península de Santa Elena; dijo que este Encuentro era importante, porque se trata del segundo sector económico (después del petrolero), que trae más divisas al país. Santa Elena actualmente cuenta con siete mil hectáreas dedicadas a la producción de larvas, con 250 establecimientos dedicados a esta actividad, por lo que están planificando una importación directa de insumos y mejoramiento del sistema de comercialización. Entre tanto, Esmeraldas con dos mil 500 hectáreas de producción de camarón, se sienten desatendidos por historia. Félix Lobato, representante de los productores de la zona Norte de Esmeraldas, señaló que esta provincia está haciendo un esfuerzo por continuar con la actividad productiva. (OM7) PF Reunión. Camaroneros cerraron segundo encuentro en Machala rechazando eliminación del MAP.