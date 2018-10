En último discurso como Alcalde, Jaime Nebot insiste a Presidente Moreno reducir gasto público

Burgomaestre se despidió de su cargo durante Sesión Solemne en conmemoración de 198 años de Independencia de Guayaquil El alcalde Jaime Nebot se despidió de su cargo durante su discurso en la Sesión Solemne en conmemoración de los 198 de la Independencia de Guayaquil. El burgomaestre realizó un recuento de las obras cumplidas y por cumplir durante su gestión en la Perla del Pacífico. Anunció que 342 obras se inaugurarán durante el mes de octubre.

“19 veces, en casi 19 años, ustedes y yo, como hoy hemos celebrado el 9 de octubre, día de la Independencia y libertad de Guayaquil. Pero lo más importante, que los restantes 6634 días los hemos empleado juntos en construir, ampliar y defender, esa libertad y esa independencia suya”, manifestó.

En su intervención, Nebot indicó que este mes de octubre se trabajó en 342 obras para el puerto principal del país, mismas que incrementan el bienestar de la ciudadanía. Entre las obras que ha realizado la Alcaldía, se menciona la construcción del puente Daule (sector la Joya); el paso elevado al puente que conecta con Samborondón; avances en la Aerovía; 57 obras viales en barrios populares de la ciudad; y, una nueva troncal en la Metrovía.

Además, indicó que ya está en vías de realizarse el dragado del canal de acceso a la zona portuaria de Guayaquil, mismo que será financiada por la empresa privada que se beneficie del uso de esta obra.

“Hace pocos días firmamos, la adjudicación del dragado de 98km del canal de acceso de la boya de mar a los puertos de Guayaquil. Obra tremendamente importante, esperada por 60 años, con una particularidad que tiene mucho que ver con el modelo de Guayaquil, no le costará un centavo al pueblo ecuatoriano, ni al gobierno, ni al municipio, ni al pueblo en tributo. Lo pagará quien tiene que pagarlo, la empresa privada que se beneficien de ello, es decir los navieros internacionales”, indicó el Alcalde guayaquileño.

Asimismo, se anunció que el 25 de octubre se inaugurará el Mercado del Río, plaza gastronómica que se levanta en el malecón Simón Bolívar con 26 locales. Adicional se han construido 87 nuevos parques que integraran al conjunto de áreas verdes con los que cuenta la ciudad.

En cuanto a las mejoras en la viabilidad y alcantarillado, Nebot indicó que se está trabajando en la gestión para que toda la ciudad cuente con el servicio de alcantarillado para lo cual se está gestionando un préstamo con el Gobierno Francés.

“Estamos contratando y financiando el último 10% que queda de alcantarillado sanitario. Una ciudad que la recibimos cuando tenía 2 millones de habitantes, con un habitante por cada dos que no tenían alcantarillado sanitario, por su puesto los pobres; hoy con 2 millones 750 mil habitantes, 9 de cada 10 ciudadanos tienen alcantarillado”

También indicó que se ha cumplido con los bachilleres al entregarse 25 mil tablets y ampliar los centros de emprendimiento. Asimismo, indicó que se ha puesto en marcha un convenio con la Escuela Politécnica del Litoral para poder llevar adelante el proyecto “Distrito 100” que beneficiará a 50mil familias.

En cuanto a la política y la coyuntura económica, Nebot reiteró que “no hay duda” de que el Presidente Moreno y la ciudadanía, en general, recibió un “país destruido, un Estado gigantesco y desproporcionado respecto al tamaño de la economía; una abultada y cara deuda pública; una caja sin fondos, y una maraña jurídica acompañada de un ambiente de desconfianza que dificulta la inversión y el crecimiento”, por lo que llamó a revertir esas controversias, en el menor tiempo posible.

“Pero el camino no puede ser otro que reducir el gasto público, austeridad, recuperar la liquidez y generar confianza para lograr inversión extranjera y nacional, sin la cual no hay crecimiento económico ni empleo, ni dólares y peor acción social”, dijo. Insistió, en este marco en recurrir al “sentido común, la experiencia, las acciones pragmáticas, la imaginación y la creatividad”.

Asimismo, reiteró que la misión de los partidos políticos serios no es pretender apoderarse de esas corrientes de opinión, sino contribuir a hacerlas más eficaces. “Hoy la gente quiere que la sirvan, no servir a los políticos. Hoy el pueblo quiere ser representado, no utilizado. El objetivo de los partidos políticos no es luchar entre ellos, sino luchar por la prosperidad de todos los ecuatorianos”.

(K.V-JPM)

Fuente: Sesión Solemne Guayaquil – Ecuador Inmediato