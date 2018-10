Presidente Moreno: "Estamos construyendo una democracia de ciudadanos libres, no de seguidores, casi digo de borregos"

Durante Sesión Solemne en conmemoración de 198 años de Independencia de Guayaquil, Jefe de Estado anunció además, construcción de un "Tren Playero" de 400 kilómetros El Presidente de la República, Lenín Moreno, participó en la Sesión Solemne en conmemoración de los 198 años de Independencia de Guayaquil. El Jefe de Estado, tras las palabras del alcalde del Puerto Principal, Jaime Nebot, reiteró lo dicho durante la inauguración del Centro de Salud tipo C "Ciudad Victoria", acerca de que él no es un socialista de aquellos que "matan, alcahuetean crímenes, secuestran, son intolerantes, no respetan la libertad de expresión". "Estamos construyendo una democracia de ciudadanos libres, no de seguidores, casi digo de borregos", bromeó. Además, ratificó el cumplimiento de sus promesas de campaña y anunció la construcción de un "Tren Playero".