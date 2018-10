FCD: Eliminación de CPCCS debe ajustarse a normas constitucionales vigentes

"Notamos con preocupación que la propuesta de modificación de la Constitución contradice abiertamente el proceso que realiza el CNE para elegir en marzo 2019 a los miembros del CPCCS definitivo", alertó La Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), tras el planteamiento del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), Julio César Trujillo, de eliminar el organismo mediante una consulta popular, manifestó su preocupación ante el anuncio y ratificó que una decisión de este tipo debe ajustarse, estrictamente, a las normas constitucionales vigentes.

A continuación, exponemos, de forma textual, lo mencionado por la FCD:

El pasado 01 de octubre el presidente del Consejo Transitorio, Julio César Trujillo, anunció que propondrá una reforma constitucional para eliminar al CPCCS a través de una consulta popular. Días después, a través de una rueda de prensa, Trujillo aseguró que si esta propuesta es aprobada por el resto de miembros del Consejo Transitorio, remitiría la misma al Presidente de la República Lenin Moreno.

También manifestó que espera que para ese entonces los nuevos jueces de la Corte Constitucional esten ya posesionados y así pueda emitirse el dictamen previo que la Constitución señala como necesario para este tipo de iniciativas. Se ha afirmado que además se podría consultar a la ciudadanía sobre blindar las decisiones tomadas por el Consejo Transitorio durante su mandato, para que estas “no puedan ser revisadas por quienes vayan a sustituirlos en el cargo”.

La normativa constitucional vigente en el país señala que la modificación de la Constitución puede realizarse de dos maneras. A través un proceso de enmienda constitucional si este no supone la alteración de la estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución.

O mediante una reforma parcial a la Constitución siempre y cuando esta no establezca restricciones a los derechos y garantías, o modifique el procedimiento de reforma constitucional. La decisión respecto de cuál es el procedimiento a aplicarse corresponde al ejercicio de una facultad exclusiva de la Corte Constitucional a través de un dictamen previo.

Ecuador se encuentra en un proceso de reestructuración institucional por mandato de la ciudadanía, a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Dentro de este proceso, en semanas pasadas se cesó a los jueces de la Corte Constitucional y se ha iniciado el trámite para la nueva conformación del organismo. Así, cualquier propuesta de modificación a la Constitución debería esperar a que concluya el proceso de designación de los nuevos jueces de esta Corte.

En cualquiera de los dos casos, consagrados en los artículos 441 y 442 de la Constitución, los procedimientos establecidos son claros en cuanto al dictamen previo, a los debates legislativos y un posible referendo. Estos deben ser respetados para garantizar la constitucionalidad y la legitimidad del proceso.

Finalmente, notamos con preocupación que la propuesta de modificación de la Constitución en los términos descritos, contradice abiertamente el proceso que realiza el CNE para elegir en marzo 2019 a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo. Este proceso de elección fue aprobado en la consulta popular y referendo ciudadano de febrero 2018.

Para la construcción de institucionalidad en Ecuador, es fundamental el respeto al Estado de Derecho. Las autoridades públicas, de todas las Funciones del Estado, deben respetar la normativa vigente. Bajo ningún concepto se puede justificar la vulneración a preceptos constitucionales, mucho menos alegando hechos políticos como la coyuntura o la política estatal de austeridad. Fundación Ciudadanía y Desarrollo y su veeduría “Consejo en la mira” continuarán vigilando las acciones del Consejo Transitorio en el marco de la Constitución y la normativa vigente.

