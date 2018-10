Rechazan participación de Ministro de Cultura de Ecuador en Feria del Libro de Montevideo (DOCUMENTO)

"No entendemos cómo, en pleno 2018, el Ministro no logra ampliar sus criterios sobre la literatura del país", criticaron algunos escritores, periodistas y poetas ecuatorianos en carta pública 152 ciudadanos, entre escritores, periodistas, poetas, emitieron una carta pública en rechazo a la participación del ministro de Cultura de Ecuador, Raúl Pérez Torres, en la Feria del Libro de Montevideo, con la conferencia "Breves apuntes sobre la literatura ecuatoriana", impartida el pasado martes 2 de octubre de 2018. "No entendemos cómo, en pleno 2018, el ministro no logra ampliar sus criterios sobre la literatura del país", criticaron.