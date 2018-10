Colegio de Médicos de Pichincha, satisfecho con reformas a Código Orgánico de Salud

Aseguran que existe resistencia en temas como uso terapéutico de derivados de cannabis, sin embargo, indicó que éstas se producen por desconocimiento de normativa La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional aprobó el Libro II del proyecto unificado del Código Orgánico de Salud (COS). Entre las reformas que se contemplan está el uso terapéutico del cannabis, la figura de un vientre sustituto y el cambio de sexo. El representante del Colegio de Médicos de Pichincha, Víctor Álvarez, indicó que hay varios artículos que han sido tomados en cuenta de acuerdo a los pedidos que se ha hecho, sin embargo, lamentó que haya resistencias en algunos temas por desconocimiento de la normativa.

“En estos días, hemos visto, que ha existido temas políticos luego de la aprobación del II Libro. Uno de los más importantes es la falta de concepción clara de cómo es la práctica médica. Nosotros no tenemos una posición de juzgar a nadie, sino de tratar y defender la vida, por eso es que nosotros estamos a favor y hemos luchado para que se apruebe el artículo que habla sobre la emergencia obstétrica, por ejemplo”, indicó.

Y es que el documento incluye que todos los profesionales de la salud y establecimientos prestadores de servicios no pueden negar la atención a abortos en curso. “Es un problema de emergencia, nosotros no estamos tratando de desvirtuar si es que este fue o no un aborto provocado porque eso no nos compete, lo que sí nos compete es salvar la vida. Se dice que con este artículo se está favoreciendo al aborto, se lo está legitimando y legalizando. Eso es mentira”.

Otro de los puntos críticos de la ley, explicó, es el uso terapéutico del cannabis. Álvarez reiteró que ya se ha venido trabajando, como médicos, con sustancias psicotrópicas, por lo que en el COS se está normando qué tipo de patologías se pueden tratar con derivados del cannabis. “Las resistencias son fuera de la comunidad médica porque hay un desconocimiento. Se quiere poner en paralelo o igualar el consumo del cannabis recreacional con la práctica de un derivado”.

“Nosotros estamos procurando un Código Orgánico en favor de la población, que se respeten los derechos de los profesionales de la salud. Se han puesto artículos que van en favor de la ciudadanía y también de los médicos”, insistió.

En cuanto a la mala práctica médica, Álvarez mencionó que se ha llegado a un acuerdo con una responsabilidad administrativa. “Hasta el momento, en el COS actual ha existido una responsabilidad solidaria, es decir, cuando ya se termina el dinero del médico, entra la situación administrativa”. (JPM)

