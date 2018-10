Problemas de construcción y paralización en 500 obras realizadas en gobierno anterior, según SECOB

Además, Jorge Wated aseguró que han registrado controversias legales en cerca de 120 El director General del Servicio de Contratación de Obras (SECOB), Jorge Wated, señaló que durante la última década se realizaron, a través de esta institución, cerca de 1.200 obras. Sin embargo, de la cifra total, alrededor de 400 han presentado problemas de construcción y 100 más han quedado paralizadas. El funcionario aseguró que parte de los problemas que se presentaron se refieren a temas de predios o valores vencidos.

“Se habían construido en terrenos que no se habían legalizado, o que no tenían permisos de construcción, o que estaban a mediano hacer, o que no se habían terminado, o que sus presupuestos habían excedido o que estaban con valores muy por encima de los valores que estaban, o que estaban en proceso de construcción pero estaban paralizadas”, señaló Wated.

Asimismo, el Director de SECOB indicó que la institución se enfrenta a problemas legales complicados en cerca de 120 obras. Citando un ejemplo, Wated indica que “hay 2 escuelas que se asignó a una empresa pública que se dedicaba a hacer interconexión eléctrica. Y lo grave es que, cuando contratas con empresa pública, no tienes que dar garantías sino entregar un anticipo, esto está ya está en Contraloría”.

Además, se puso en conocimiento del público que actualmente el Estado presenta una deuda considerable con contratistas.

Ante la problemática, Wated asegura que existe un control por parte de las instituciones de estado para evitar el problema de sobreprecios en obras públicas que se desarrollan actualmente, entre las que se tiene previsto la creación de hospitales y unidades educativas.

“Hoy se inauguró el Centro de Salud Ciudad Victoria. Estamos hablando de casi 3 mil metros cuadrados de obra, con servicios completos. Una obra en un sector muy olvidado de la ciudad, cerca de ahí está el Hospital de Monte Sinaí y también la Unidad Educativa del Milenio El Fortín que inauguramos en una semana, y beneficiará a 1200 estudiantes”, apuntó.

Adicionalmente, se dejó en claro que los procesos de contratación en las nuevas obras que desarrolla el gobierno de Lenín Moreno, incluyen índices financieros y niveles de endeudamiento para evitar y reducir el riesgo al estado.

KV

Fuente: Radio Huancavilca – Ecuadorinmediato.com