REVELACIÓN: Marco Ponce: "Hermano de Mauricio Rodas tomaba decisiones en SUMA, esa organización se maneja como clan"

Aseveró que seguirá trabajando por la ciudad de Quito como Concejal Independiente Marco Ponce, Concejal de Quito, quien fuera de Alianza PAIS, se pasó al lado del acalde Rodas para esta última elección y ahora se separa. por ello, se refirió a su separación al movimiento político SUMA y afirmó que las cosas en esta organización se manejan en el ámbito familiar. "Yo asistí a tres reuniones y no me gusto como se manejaba. Esa organización tenía una idea de clan, donde el hermano del alcalde de Quito tomaba las decisiones. Para eso no se necesita mi presencia, ni militancia"

“Esta es una decisión que venía madurando, pero la hice pensando en el partido. Yo milité y llegue a ser el director provincial de SUMA pero no era algo que a mí me suscitaba interés. Yo siempre me sentí concejal de Quito y no de un partido determinado. El gran error de los políticos es deberse más de una tienda política que a la ciudadanía”.

Afirmó que está pensando en la idea de su jubilación, “esto no quiere decir que voy a abandonar un interés político porque siento que esto es un rol de vida”. Explicó que el Alcalde de Quito Mauricio Rodas, aún cuenta con concejales que lo apoyan y “yo seguiré apoyando las decisiones buenas si las hay”.

“Seguiré proscribiendo aquellas decisiones que me parecen inacertadas”. Ponce afirmó que su salida del partido no va a cambiar al parido político. “Y tampoco a mí, ahora en el Concejo en vez de que me digan concejal por SUMA me dirán independiente. Eso es todo”.

Ponce explicó que nunca hizo algo en la agrupación política. “Siempre estuve inconforme con el manejo de SUMA. Yo entre a esta administración municipal con esta organización política y apoye al Alcalde en muchas decisiones. Tuve muchísimas discrepancias con el Burgomaestre. La decisión es para dejar el camino libre y yo quitarme un estigma que nunca pinto algo para mí”.

“Yo fui a tres reuniones en mi calidad de director y no me gusto como se tomaban las decisiones. Esa organización política se manejaba como una especie de clan, donde las decisiones las tomaba el hermano del alcalde y para que estas decisiones se tomen no se necesitaba de mi presencia. Sino estoy haciendo nada y no estoy aportando, no tiene ningún sentido que permanezca en una organización política”. (BGV)

Fuente: Sonorama/ Ecuadorinmediato