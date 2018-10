"No soy un socialista de esos que secuestran", aclaró Presidente Lenín Moreno

"La única forma de construir el accionar del gobierno es dirigiéndose a los más pobres del país, eso es socialismo", mencionó El presidente de la República, Lenín Moreno, declaró oficialmente inaugurado el Centro de Salud tipo C "Ciudad Victoria", en la ciudad de Guayaquil, en este marco, recalcó que él no es un socialista de aquellos que "matan, alcahuetean crímenes, secuestran, son intolerantes, no respetan la libertad de expresión".

“Por ahí oigo que hay una persona de importancia internacional, que dice que duda que yo sea un socialista”, dijo el Mandatario y recalcó: “No, no, no dude, en verdad, no soy un socialista”.

“No soy de los socialistas si es que los socialistas matan, si los socialistas alcahuetean crímenes, si los socialistas secuestran, si los socialistas son intolerantes, si no respetan la libertad de expresión, si no respetan los derechos humanos, que me saquen de la lista”, señaló el Presidente ecuatoriano.

Y recalcó que él es de los socialistas que consideran que “la única forma de construir el accionar del gobierno es dirigiéndose a los más pobres del país, eso es socialismo”.

Aunque no dijo a quién se refería, el mes pasado, el ex Presidente de Uruguay, José Mujica, recalcó: “No sé si Moreno sigue siendo de izquierda, tengo mis severas dudas; está todo en tela de juicio, es doloroso y lamentable lo que está ocurriendo en Ecuador, porque fue elegido por el propio partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017)", reflexionó.

El exmandatario dijo sentirse "muy lastimado" por los últimos acontecimientos políticos en Ecuador que involucran a Correa y a Moreno.

"Me parece sencillamente horrible lo que está pasando; si efectivamente es una persecución política [contra Correa], no tiene nombre; igualmente lo del secuestro me pareció toda una novela; para mí es un capítulo negro de las divisiones que existen en la propia izquierda", afirmó.

Con información de Ecuavisa y Ecuadorinmediato

(PAY)