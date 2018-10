Mauricio Pozo "tiene las condiciones para hacer lo que hay que hacer en Quito", asegura Jaime Nebot

"Nosotros vivimos un infierno cuando Quito era un ejemplo, pero Quito volverá a serlo. Cualquier ciudad puede transformarse", ratificó Alcalde de Guayaquil Mauricio Pozo, excandidato a la Vicepresidencia por el Partido Social Cristiano (PSC), oficializó su candidatura a la Alcaldía de Quito y ofreció trabajar por erradicar la corrupción y la ineficiencia en el Municipio. Además, quiere garantizar que la urbe sea ordenada, segura y llena de oportunidades. Para Jaime Nebot, burgomaestre guayaquileño, él es quien tiene las condiciones para "hacer lo que hay que hacer en la capital".

A criterio de Nebot, en el caso de Mauricio Pozo, él tiene las condiciones para hacer lo que hay que hacer en la capital. “Se empieza por el ejemplo: El Alcalde de Guayaquil no tiene vehículo municipal, nunca ha tomado o ha cobrado una vacación, nunca ha viajado al exterior con viáticos del Municipio. Los concejales en Guayaquil no tienen vehículo, asesores”.

“La ciudad no va a quebrar por implementar esto, pero es el ejemplo de la austeridad. La plata es del pueblo y para el pueblo. Los ediles en Guayaquil no tienen reparto de funciones, son legisladores y fiscalizadores y punto, el que administra la ciudad es el Alcalde porque así dice la ley, y los directores municipales, bajo el Alcalde. Eso no es una ciencia, es una forma de actuar y cualquiera que tenga entereza, lo va a lograr, sobre todo en una ciudad como Quito, que reclama salir adelante”, ratificó.

Para Jaime Nebot, todos esos cambios son posibles, comparando el “infierno” en el que vivía Guayaquil para, ahora, llegar a ser una mejor ciudad. (JPM)

Fuente: Los Desayunos de 24 Horas (Teleamazonas)

