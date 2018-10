Propuesta de explotación del 1x1000 en Yasuní nunca se cumplió, según vocero de YASunidos

Colectivo pretende frenar explotación en área de Ishpingo Pedro Bermeo, vocero del Colectivo Yasunidos, indicó que el Parque Nacional Yasuní ha sido explotado entre el 40% y 60%. "No es ese 1x100 que decía Rafael Correa", indicó. Así también recalcó que las empresas, que operan en la zona, no habría cumplido con los permisos ambientales. El colectivo busca detener explotación en Ishpingo.

Tras la entrega de un documento en el Consejo Nacional Electoral transitorio (CNE-T), Pedro Bermeo, vocero de YASUNIDOS, indicó que sus intenciones son detener la explotación en el área de Ishpingo, lugar que aún no ha sufrido la intervención petrolera.

Bermeo afirma que la promesa del ex presidente Rafael Correa, de explotar el 1x1000 no se ha cumplido, puesto que a la fecha se ha explotado alrededor del 40% y 60% del Yasuní. Además, señala que las empresas a cargo no han cumplido con los permisos ambientales.

“Nosotros hemos hecho una serie de denuncias, donde se ha demostrado el ancho de las vías, que supuestamente iban a ser senderos ecológicos, o que también se nos planteó en un comienzo que iba a ser transportado por helicóptero el petróleo”, comentó.

El vocero del Colectivo afirma que, en 2014, sus intentos por detener la explotación petrolera se vieron opacados de manera ilegal, pues el CNE de aquel entonces habría negado la petición, incluso, antes de que se realizará la verificación de las rúbricas.

“YASUNIDOS denunció un fraude por parte del CNE de ese entonces, que, incluso, el propio presidente Domingo Paredes salió a decir que nuestras firmas son por poco falsas, que son mentiras lo que estábamos diciendo, que estábamos intentando engañar a la ciudadanía, ya así tomando partido incluso antes de la verificación”, señaló el vocero.

Asimismo, Bermeo denuncia que en aquel entonces fueron víctimas de persecución y linchamiento mediático. “Vivimos la época en la que el CNE estuvo totalmente parcializado; tuvimos un linchamiento mediático; la Senain (Secretaría de Inteligencia) nos persiguió y hay documentos de ello (…) Tenemos una clara imagen de cómo el poder estatal de la época del correato configuró el fraude contra el colectivo.”

Sin embargo, YASUNIDOS aún busca que el corazón del Yasuní no sea explotado. Por tal motivo, se acercaron al Consejo Nacional Electoral Transitorio (CNE - T), para presentar un análisis estadístico elaborado por docentes de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) y la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), en el que constan detalles sobre presuntas irregularidades en el proceso de verificación de formulario en 2014. Con esto esperan tener una oportunidad para volver a presentar su propuesta en una Consulta Popular para 2019.

Cabe mencionar que en la Consulta Popular de Febrero 2018, los defensores del YASUNí indicaron que la pregunta referente a la explotación no contaba con un anexo, a pesar de que ellos habían pedido que la Corte Constitucional incorpore el documento necesario para que se cumpla la reducción del área de explotación. Sin embargo, tras la consulta “no se ha ampliado la zona intangible y no se reduce la zona de explotación. Las 300 hectáreas ya están explotadas”, indicó Bermeo.

KV

FUENTE: Radio Pichincha Universal - Ecuador Inmediato