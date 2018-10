Asambleísta Sofía Espín elevó su caso ante CIDH tras anuncio de investigación por su visita a Diana Falcón

Legisladora indicó que continuará insistiendo para ser recibida en CAL y que se cumpla con su derecho a la defensa La asambleísta de Revolución Ciudadana, Sofía Espín, quien será "observada" por la Legislatura, por visitar, supuestamente, de forma "irregular" a la exagente de inteligencia, Diana Falcón, una de las acusadas por presuntos delitos de asociación ilícita y plagio de Fernando Balda; elevó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Indicó que insistirá ser recibida ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL) debido a que, para tomar su decisión, escuchó tan solo una versión, que fue la denuncia presentada por su colega Esteban Bernal, que “ni siquiera cumple con la ley” porque no existe ninguna denuncia juramentada, sino un reconocimiento de firma.

“Él debería completar la denuncia, pero igualmente, nunca se me invitó a mí, por lo que he pedido ser invitada. Conozco que mañana habrá sesión del CAL, pero no estoy invitada. Me corresponde, creo, defender este espacio, que no me lo regaló nadie, el pueblo de Guayaquil, del sur, votó por mí”, ratificó.

Recordó que se la quiere juzgar sobre algo que ni siquiera está en la ley, por lo que instó a que se revise el artículo 163 de la Ley de la Función Legislativa, en donde no existe ninguna causal para destitución o sanción. Además, lamentó que el Pleno de la Asamblea adelante un criterio sin permitirle que se defienda.

“Cuestiona un accionar humanitario hacia una persona como la PPL (persona privada de libertad) Diana Falcón, que se siente en indefensión, a quien creo que siente que no se le están considerando sus derechos, no se le está cumpliendo un debido proceso, ni se está garantizando su seguridad. Esa actitud humanitaria ¿implica que quieran destituir a una asambleísta? A mí me parece que no, nosotros nos vamos a defender también internacionalmente”, señaló.

A pesar de reconocer las críticas que han tenido en contra de la CIDH, Espín reiteró que su caso fue elevado a este organismo debido a que, nacionalmente, no se puede hacer nada. “Hay que seguir subiendo de nivel, por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Hoy día hemos presentado mi caso en Washington”.

“Hay que esperar porque hay una comisión que, a mi parecer, de manera ilegal se va a conformar, irrespetando mis derechos y el debido proceso. Es decir, ¿en qué espacio me han escuchado para decir lo que pasó, para explicar que no vulneré ningún artículo? Han dicho que no era ético. Por favor, no es ético haberse tomado la Fiscalía General del Estado por asalto, el Consejo de la Judicatura por asalto. Yo creo que era totalmente mi responsabilidad como autoridad escuchar a una persona privada de la libertad, que tiene dudas sobre su proceso y que tiene problemas con su seguridad”, dijo.

Más temprano, a través de su cuenta en Twitter, Espín mostró un documento en el cual solicitó, el pasado 5 de octubre, ser recibida por el CAL sin obtener una respuesta. “Hoy se citó sesión para el día de mañana y no he sido convocada. ¿Esto es garantizar mi debido proceso a la defensa?”, criticó. (JPM)

El 5 de octubre solicité ser recibida en el Consejo de la Administración Legislativa (CAL). Hoy se citó sesión para el día de mañana y no he sido convocada. ¿Esto es garantizar mi debido proceso a la defensa?@lftorrest @viviana_bonilla @bergmannerestu @veronicaariasf @donoso2013 pic.twitter.com/nsKfE2FQD2 — Sofía Espín Reyes (@SofiaEspinRC) 9 de octubre de 2018

Fuentes: Twitter Ecuavisa/asambleísta Sofía Espín

Ecuadorinmediato.com