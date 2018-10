REACCIÓN: Ramiro Cueva apelará sentencia de justicia belga en su contra. "Pagarle 1000 euros a Correa no me va a empobrecer pero no debe darse"

Afirmó que apelará sentencia de la jueza de Lovaina en Bélgica Tras los incidentes que ocurrieron en Bélgica entre el expresidente de la República Rafael Correa y el periodista Ramiro Cueva. La justicia belga en primera instancia consideró culpable al comunicador ecuatoriano por el delito de amenazas al expresidente. Fruto de esto deberá pagar una compensación de 1000 euros. Ante esto Cueva afirmó que apelará la sentencia, "pagarle 1.000 euros al señor Correa no me va a empobrecer pero es una cuestión que no debe darse por honor y dignidad".