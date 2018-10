Defensa de Isaías alista acción legal para que Estado ecuatoriano les devuelva sus bienes; plazo termina el 18 de noviembre (AUDIO)

Audio Octubre 09 - Jorge Zavala



"No hay necesidad" de demandar a Estado ecuatoriano para retorno de propiedad, explicó Jorge Zavala Jorge Zavala, abogado de los hermanos Isaías, en declaraciones para Ecuadorinmediato, confirmó la resolución que prohíbe al Gobierno el remate de los bienes de los ex banqueros. Aunque recalcó que "nadie ha ordenado la devolución" de las propiedades, dijo que, una vez que presente la acción que reclama el retorno, los bienes ya podrían ser entregados a sus dueños originales. Habló, además, de que "no hay necesidad" de entablar un demanda en contra del Estado por este tema.