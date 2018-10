Alumnos de Universidad Central piden sanción para profesor acusado de acoso sexual

En lo que va del año, tres docentes han sido procesados y separados de la institución por el mismo delito Estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Central exigen respuestas ante la denuncia presentada a finales de agosto por una estudiante que acusa a un profesor de acoso sexual. Ramiro López, decano de la Facultad de Ciencias Médicas, confirmó que se generó la denuncia y afirmó que el docente ha sido suspendido de sus actividades en clases de Genética en Medicina y de inmunología en la carrera de Laboratorio Clínico, mientras se investiga el caso.

Nilka Pérez, responsable del departamento de Bienestar Estudiantil de la Central, señaló que el caso, al momento, está siendo procesado a través de la comisión de asuntos interdisciplinarios de la universidad. Luego la comisión deberá emitir un informe al Consejo Universitario, órgano que analizará y tomará la decisión respecto a la sanción en caso de confirmarse los hechos. La expulsión de la universidad es la sanción máxima ante este tipo de hechos.

Las estudiantes se quejaron porque pese a la denuncia el profesor continuaba en la universidad hasta la semana pasada y dijeron que no se ha dado ningún tipo de protección a la víctima.

Ramiro López señaló que hasta que no se cumplan los procesos establecidos para estos casos y de comprobarse el hecho, el docente no puede ser separado en su totalidad. Sin embargo, enfatizó que el acusado no se encuentra dando clases.

Indicó que se contrató a un nuevo docente para la cátedra de Inmunología mientras que para Genética se hizo una distribución de la carga horaria entre los otros profesores. Casos de acoso sexual en diferentes facultades de la Universidad Central han sido denunciados por estudiantes quienes a través de plantones y campañas han exigido que se brinde la seguridad y se dé tratamiento oportuno a las denuncias.

En mayo, el Consejo de Educación Superior (CES) emitió una resolución en la que exhorta a todas las universidades a aplicar el protocolo contra la violencia de género y discriminación. La idea es estandarizar criterios y que el protocolo sea una base para la generación de normativas en cada universidad.

Lo primordial es garantizar la privacidad de la persona y evitar su revictimización. Los departamentos de Bienestar Estudiantil son los responsables de aplicar los procedimientos.

En junio pasado, el Consejo Universitario de la Central resolvió destituir a un docente de la Facultad de Artes acusado de acoso sexual. Desde la vigencia del protocolo, tres docentes han sido procesados y separados de la institución.

Fuente: El Comercio

