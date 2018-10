ATENCIÓN: Ramiro Cueva, condenado en Bélgica a tres años de prisión

Pena se suspende porque ecuatoriano no tiene antecedentes El ex Presidente Rafael Correa informó que el periodista ecuatoriano fue condenado a tres años de prisión y el pago de un monto por daños civiles por los hechos ocurridos en el mes de julio pasado en Bélgica. No obstante, la justicia belga decidió suspender la pena porque Cueva no tiene antecedentes.