Critican en redes "encuentro ciudadano" de Juan Sebastián Roldán; él acusa de ataque a "trollcenter"

Secretario Particular mostró visita a una familia en La Trinitaria Una publicación en Twitter del Secretario Particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, significó una polémica en redes sociales. Roldán publicó una fotografía en una visita a una familia en La Trinitaria, Guayaquil, con quien compartió el tradicional bolón. Las comparaciones y críticas no se hicieron esperar y Roldán acusó al supuesto "trollcenter" del anterior régimen.