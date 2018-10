Prefecto del Azuay plantea Asamblea Constituyente y elección de todas las dignidades en marzo, incluida Presidente y Asamblea

Paúl Carrasco cree que Gobierno de Lenín Moreno no tiene un "plan estratégico" y dijo que Mandatario "tiene un equipo poco hábil políticamente" El Prefecto del Azuay, Paúl Carrasco, cree que Ecuador debe asistir a la convocatoria de una Asamblea Constituyente para "reestablecer la independencia de poderes". Apoyó la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), aunque calificó como "improvisación" la eventual consulta popular para aprobar la eliminación del organismo y, al mismo tiempo, elegir a los vocales próximos. Planteó, además, que en marzo próximo se elija Presidente, Vicepresidente de Ecuador, asambleístas, alcaldes y prefectos.

“No hay un plan estratégico”, precisó el Prefecto del Azuay, al tiempo de precisar que una de los aprendizajes que ha tenido en el cargo es que debe haber programación para, por ejemplo, desarrollar políticas públicas, sociales, económicas, comunicación estratégica.

“Ese plan de acciones tiene que ir acompañado de decisiones, me da la impresión de que, a momentos, no existe el plan o no se toman las decisiones”, comentó.

En cuanto a las medidas económicas, Carrasco dijo: “Se van tomando medidas económicas y se retrocede, se tiene miedo a las decisiones políticas, reacción a la población”.

“Hay que tener un plan claro, tomar las decisiones y, definitivamente, enfrentar lo que tenga que suceder”, aconsejó declaraciones para La Voz de Tomebamba.

Aunque reconoció su “buena relación” con el Gobierno de Lenín Moreno, Carrasco indicó que, le da la impresión, de que “tiene un equipo poco hábil políticamente”.

“Mira el caso de la Asamblea, en el que nadie tiene mayoría, esto es una situación complicada. El caos que ha generado del Consejo de Participación Ciudadana, que no ha tenido un plan de acción, sino que han sido iniciativas tratando de despartidizar y descorreizar los poderes del Estado en la marcha, avanza y luego retrocede, como pasó con el Consejo Nacional Electoral Transitorio”, indicó.

Calificó, además, de “improvisación” al llamado a las urnas para elegir a los vocales definitivos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y, al mismo tiempo, consultar sobre si debe o no eliminarse este organismo.

“¿Necesitamos el Consejo de Participación Ciudadana? diría que no, me parece que, en esa dinámica, deberíamos plantearon la posibilidad de que el Consejo de Participación Ciudadana desaparezca, en ese marco, ir un poco más allá”, acotó.

Dijo que por 10 años ha habido una Constitución en Ecuador; por tanto, para “reestablecer la figura de la independencia de poderes, que la Asamblea pase a ser un espacio en el que desfoga la democracia y las diferencias político-partidarias, eso es normal, para eso está la Asamblea”, Carrasco llamaría a una Asamblea Constituyente.

“Podríamos plantearnos la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, disminuir el poder presidencialista que tiene, que le da la Constitución al Presidente y, en esa misma línea, darle fuerza a la Asamblea Nacional para la elección de los representantes de los poderes del Estado y, finalmente, por ejemplo, desarrollar un modelo económico basado en autonomías territoriales”, detalló.

Planteó llamar a elecciones en marzo, unificar las elecciones y elegir presidente, vicepresidente, asambleístas, prefectos, alcaldes, ya no CPCCS.

“Que la Asamblea Constituyente cumpla dos roles: mejorar, procesar, redefinir la Constitución actual y, por otro lado, legislar en el marco de los requerimientos emergentes que tenga el nuevo Gobierno, el nuevo Presidente de la República”, explicó.

Con información de La Voz de Tomebamba y Ecuadorinmediato

