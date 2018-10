"No voy a ser candidato", anuncia Paúl Carrasco, pero señala: "En política nada está dicho hasta que todo está hecho"

"Este no es un tema de improvisación, es decir, no me levanto mañana y me convierte en marchista", sostuvo sobre eventual postulación a Alcaldía de Cuenca El Prefecto del Azuay, Paúl Carrasco, aseguró que no será candidato "a nada" en las elecciones seccionales del próximo mes de marzo, en 2019. Aunque recalcó que, "en política nada está dicho hasta que todo está hecho", dijo que, una eventual postulación a la Alcaldía de Cuenca, merecería a alguien con experiencia.