"No es la primera vez que pasa", revela ex Ministro de Ambiente sobre robo de tortugas bebés

Aunque no ha dado mayores detalles de posibles anteriores sucesos, pidió investigación profunda El ex Ministro del Ambiente, Tarsicio Granizo, aseguró que "no es la primera vez que pasa" un robo de tortugas en Galápagos. La revelación la hizo en medio de la investigación que se lleva por el hurto de estos animales bebés. "Nos enfrentamos a verdaderas mafias de tráfico de animales, pues son muchos los filtros que tuvieron que haber burlado", precisó la ex autoridad.