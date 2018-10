LA GACETA (Cotopaxi) Complejo judicial de Latacunga presenta varios problemas en construcción

Según vocal de Judicatura, perjuicio en obras sería del 72% Levantamiento de los pisos, en varias oficinas, filtración de agua, sistemas de aire que no funcionan, fisuras en las paredes, no cuentan con espacios para archivos, son algunos problemas detectados en la edificación del complejo judicial de Latacunga, según detalló el responsable del CJ en la provincia; además indicó que todo el proceso de construcción lo manejaron desde la instancia nacional.

El delegado del Consejo de la Judicatura en Cotopaxi, Arturo Ugsha, comentó que luego de la denuncia presentada por el Consejo de la Judicatura transitorio sobre posibles sobreprecios en las edificaciones de algunas infraestructuras judiciales del país, donde está inmerso el complejo judicial de Latacunga, obra que terminó costando 7 141 000 dólares y que el perjuicio sería del 72%.

En este marco comentó que vienen recopilando información sobre dicha obra al igual que de la unidad judicial de Salcedo que fue construida en el mismo periodo, recordó que según información entregada por el Municipio de Latacunga, se confirma que la edificación de Latacunga no tiene permiso de construcción, de igual forma no existe permiso del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, apuntó que el Municipio para realizar la legalización de la construcción está solicitando una certificación de la SGR, donde señale que el complejo judicial no está en sitio de riesgo ante una posible erupción volcánica, gestión que lo efectuaremos y saber qué respuesta nos dan dijo el delegado del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi.

Dio a conocer que la edificación fue construida en la administración de Pablo Rodríguez como presidente del CJ y que el 2011 y 2013 se declaró en emergencia al sistema judicial del país y que en dicho tiempo fueron construidas varias infraestructuras.

Arturo Ugsha, dijo que el edificio del Complejo Judicial de Latacunga, según un recorrido realizado presenta algunos problemas, levantamiento del parquet del piso en varias oficinas, filtración de agua, el sistema de aire acondicionado no funciona, falta de espacios, la construcción se realizó sin una proyección, la infraestructura no cuenta con espacios para archivos, producto de ello varios archivos están ubicados en las instalaciones de los funcionarios judiciales, además existen ciertas fisuras en las paredes, los baños no tienen ventilación.

Manifestó que la obra hasta la fecha no ha sido entregada ni provisional ni definitivamente por parte del contratista, lo que dificulta poder intervenir en el arreglo de los problemas existentes en la infraestructura dijo el delegado de la judicatura.

Informó que el edificio de Salcedo costó 1 953 168 dólares, sobre esta obra no sabemos si existió o no sobreprecios, el permiso de construcción está en proceso, permiso que habitualidad no existe, el riesgo frente a una posible erupción volcánica es alto; las autoridades del CJ transitorio están recopilando información, recordó que existen obras que se levantaron en Sigchos, Pujilí y que hasta la fecha no existen detalles sobre cómo fueron ejecutadas.

Según la información remitida desde la instancia nacional, los administradores, fiscalizadores de la obra manejaron directamente desde la ciudad de Quito, por lo tanto los directores del CJ quienes ejercían funciones en aquellas fechas, únicamente realizaban seguimiento de los trabajos.