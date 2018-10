CES interviene en U de Guayaquil; próxima semana notificará quién será el rector

Al momento, no reconoce ni a Antonio Rodríguez ni a Gulnara Borja como máximos dirigentes de establecimiento El Consejo de Educación Superior (CES) intervino en la polémica por el rectorado de la Universidad de Guayaquil. Para zanjar las diferencias, conformó una comisión que analiza el caso y la próxima semana dará a conocer quién ocupará el cargo.

La Universidad de Guayaquil tiene dos rectores, en medio de una polémica que se agudiza aún más, tras la destitución de Galo Salcedo por presuntas irregularidades.

El Consejo Universitario habría sesionado la noche del 4 de octubre para resolver quién será el nuevo reemplazo de Salcedo.

Tras la reunión, designó al PhD. Antonio Rodríguez como rector encargado de la institución de educación superior.

Pero Gulnara Borja, quien está autonombrada y posicionada en el rectorado, también realizó actividades.

Ante esta situación, el Consejo de Educación Superior decidió intervenir y conformar una comisión, que resolverá el caso la próxima semana, así lo explicó Catalina Vélez, presidente del CES, quien aseguró que se ha reunido con diferentes representantes estudiantiles y docentes de esa universidad.

"Estoy aquí por eso, he venido, he tenido reuniones con diversos actores de distintas agrupaciones, de distintos sectores dentro de la Universidad de Guayaquil, he recabado información de unos y otros actores, he recabado distintos testimonios", indicó.

Hasta no conocer los resultados de esa investigación, el CES no reconocerá a ninguno de los 2 bandos al mando de la institución.

"El organismo regulador de la educación superior es el Consejo de Educación Superior, nosotros, ante esta situación, dirimiremos y tomaremos la decisión que sea la más adecuada en estricto apego a la ley", comentó.

En tanto que los “rectores” involucrados Gulnara Borja y Antonio Rodríguez sostuvieron que continuarán con su agenda de actividades de la universidad más poblada del país, con cerca de 70 mil alumnos.

Con información de Ecuavisa y Ecuadorinmediato

