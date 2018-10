Tras críticas a Yachay, Rafael Correa cree que Presidente Moreno "no conoce nada de universidad"

Ahora resulta que en Yachay hubo falta visión porque "está alejada de la ciudad", dijo Las críticas que hizo el Presidente de la República, Lenín Moreno, a la Universidad Yachay significaron ya la reacción de uno de sus alumnos; ahora fue el turno del ex Mandatario Rafael Correa, en cuyo periodo se construyó el centro de estudio. A través de Twitter, señaló: "Ahora resulta que en Yachay hubo falta visión porque "está alejada de la ciudad". No sabe lo que habla. No conoce nada de universidad. Todo es odio e ignorancia".