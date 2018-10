Alumno responde a Presidente Moreno por críticas: "Talento humano de Yachay no es ermitaño, es colaborativo, participativo y consciente"

"Puede que para usted Yachay Tech no sea más que un sitio alejado, no sea más que un producto de falta de visión. Pero para mí, lo es todo", manifestó el estudiante Renzo Caamaño, estudiante de la Universidad Yachay Tech, escribió una carta abierta al Presidente de la República, Lenin Moreno, para responder a las críticas que realizó días atrás sobre este centro de estudios superiores. De la misma manera, felicitó el interés del Primer Mandatario en mejorar la educación superior pública del país y manifestó que la mayoría de proyectos y emprendimientos de Yachay tienen carácter de ayuda social.

El Primer Mandatario emitió varias críticas sobre el funcionamiento de Yachay en la reunión que mantuvo con los rectores de las universidades públicas del país, entre ellas, indicó que existió falta de visión al momento de crear este centro educativo: “Falta de visión es tratar de generar una universidad de investigación en un sitio alejado de la ciudad, seguramente para ermitaños que en la práctica ningún resultado ha dado”.

De la misma manera, señaló que, lastimosamente, cientos de excelentes estudiantes han desperdiciado la oportunidad de capacitarse en otras instituciones del país que hubieran aprovechado de mejor forma esos recursos: “Excelentes estudiantes desperdiciando la oportunidad que se les podía haber dado en cualquier universidad del país; si es que invertíamos ese dinero en dotar de tecnología y de capacidad de investigación científica a las universidades del Ecuador, que diferente hubiera sido”.

Ante esto, Camaño explicó al Presidente Moreno que, desde la creación de Yachay, han alcanzado varios logros como la participación en el Hult Prize, la competencia universitaria de innovación y emprendimiento más importante del mundo.

Además, han puesto en marcha otros proyectos para beneficiar a los más pobres y dotarlos de agua potable y producción agrícolas: “Muchas otras innovaciones y proyectos han sido premiados a nivel nacional e internacional. Un microscopio de fácil fabricación, una mini computadora con el contenido de toda la Wikipedia para su uso en escuelas de comunidades rurales, creación de materiales de construcción ecológicos de bajo costo a partir de residuos, reciclaje de plástico, fuentes de energía renovables, etc”.

El estudiante también explicó que su mejor producción siempre será el talento humano, el mismo que ha sido reconocido en varios países como: Alemania, Estados Unidos, Corea, Chile, España, México, entre otros: “Este talento humano no es ermitaño, más bien todo lo contrario, es colaborativo, participativo y consciente de la labor que tenemos para mejorar la realidad de nuestro país”.

Para concluir su carta, Renzo Camaño indicó que, a pesar de que para el Jefe de Estado esta institución no sea más que un sitio alejado o con falta de visión, para muchos estudiantes lo es todo: “Puede que para usted Yachay Tech no sea más que un sitio alejado, no sea más que un producto de falta de visión, no sea otra cosa que un pobre intento de imitación. Pero para mí, lo es todo. Es mi hogar, es mi familia, es el lugar donde mis sueños surgen y tengo las herramientas para cumplirlos. Es, en definitiva, mi vida”.

(PF)

Fuente: Carta abierta Renzo Camaño Estudiante Yachay Tech – Expectativa EC