EL TIEMPO (Azuay) El Vaticano le quita el título de sacerdote a César C

Acciones se enfocarán ahora hacia la justicia ordinaria, explicó la abogada de las víctimas La Congregación de la Doctrina de la Fe dictaminó la dimisión del ahora exsacerdote cuencano. Las víctimas esperan que la justicia ordinaria sentencie la culpabilidad del expulsado clérigo, se repare los daños morales y psicológicos, y se persiga a los posibles encubridores de los abusos sexuales.

Las lágrimas y dolor expresado en el rostro de Jorge Palacios, cuando hace seis meses en la glorieta del Parque Calderón gritó “Basta. Justicia”, no fueron un vano derroche de emociones.

Aunque para él, César C. siempre representó el antónimo preciso para la palabra cura, en todas sus acepciones, la noticia de que El Vaticano le quitó “de manera permanente y perpetua en el tiempo” la calidad de sacerdote, le permite respirar de manera distinta. “Es un aire a justicia”, expresa.

Con un comunicado y una rueda de prensa sin preguntas, marcada por la indicación de que El Vaticano prohibe al clero local, más allá de la resolución escrita, pronunciarse sobre el tema, la Arquidiócesis de Cuenca dio a conocer la sentencia contra César C., acusado de abusos sexuales cometidos hace unos 50 años, contra al menos cinco niños que en ese entonces tenían entre siete y 10 años de edad.

Quien hasta la última semana fue el ‘cura’ César C. no podrá volver a ordenar, no recibirá dinero de la iglesia Católica bajo ningún concepto, no podrá vestir, actuar o accionar como sacerdote, y ha de mantenerse célibe, a menos que pida dispensa.

María Palacios, hermana de Jorge y representante de las víctimas, considera que la decisión de la Congregación de la Doctrina de la Fé, “es un logro”, pero representa apenas la mitad del camino.

Las acciones se enfocarán ahora hacia la justicia ordinaria, explicó la abogada de las víctimas, Karina Montesdeoca.

En la Fiscalía se analizan cinco denuncias por violación y abuso sexual en contra del exsacerdote.

Las víctimas piden que se sancione penalmente al exsacerdote, que se repare el daño sufrido por las víctimas, y que se investigue a los sacerdotes que, conociendo de las denuncias por abuso sexual, no gestionaron una sanción.

La profesional del Derecho sostiene que, adicionalmente, se trabaja con la Asamblea Nacional para que la no prescripción de delitos sexuales contra menores de edad, aprobada en la última Consulta Popular, pueda ser aplicada a este caso, para que las víctimas no queden en indefensión por haber denunciado tarde los abusos.

El castigo, hasta el momento, ha sido moral. La Asamblea Nacional, El Municipio de Cuenca y la Prefectura del Azuay retiraron todo reconocimiento al excura. Su efigie, imágenes y nombre se retiraron de los planteles que fundó. El título de ‘cura’ le quedará ahora como un alias, como un “mal recuerdo”, para sus víctimas. (I)

LA FRASE

"No queremos dinero, no esperamos nada más que Justicia, y eso es lo que estamos logrando”

María Palacios, Hermana de una de las víctimas.

DATOS

>Sanción. La dimisión del clero es la máxima sanción que puede imponer la Iglesia Católica a uno de sus miembros, informó la Curia Diocesana.

>Proceso. El proceso en la justicia ordinaria sigue su causa. La Fiscalía investiga cinco presuntos casos de abuso.

>Pedido. Las víctimas de abusos sexuales piden que se investigue a posibles encubridores de los abusos.