CENTRO (Santo Domingo) El refugio de los "Chamos"

"Somos venezolanos, por favor ayúdanos", era la leyenda escrita en un pedazo de cartón Los caminantes lo leían desde lejos y cuando estaban cerca desviaban la mirada y seguían su paso hacia las boleterías para comprar sus pasajes. Lo que había en ese trozo de cartón eran más que palabras. Era el dolor de un grupo de amigos que se conoció en el camino, era el grito de auxilio para escapar de la crisis, de días sin comer y sin acostarse a dormir en un suave colchón.

A Carlos Eduardo Agüero se le cerraban los párpados, le dolían los pies por tanto caminar y estar parado. Junto a cinco amigos durante un mes había viajado caminando y “a dedo” desde Colombia hasta Ecuador. Llegaron a la Terminal Terrestre de Santo Domingo, donde estaban de paso, pues su destino era Perú y Portoviejo, en Manabí.

Esa noche, a las once, aunque todavía no habían merendado lo que más querían era una cama, pero no tenían dinero para el hotel, por eso en sus manos alternaban ese pedazo de cartón.

Los más cansados no esperaron y se acostaron en la sala de espera de la estación de buses. Las baldosas hacían de cama y unas mochilas de almohadas.

Carlos (33) es de Zulia, Maracaibo, Venezuela, dice que se vino de su país por la situación, por el hambre, porque el salario no alcanza, tiene dos hijos, de 11 y 13 años a quienes mantener y con quienes durante el viaje no ha podido comunicarse.

Es albañil y no salió a exigir otra profesión, “si debo ir a machetear o recoger basura lo hago”, expresa.

Discriminación. Alejandro Rodríguez tiene la misma responsabilidad, porque es eso, responsabilidad de sacar adelante a su familia, su salida de Venezuela a sus 28 años no es una aventura.

Él es de Caracas y su destino era Portoviejo, donde están otros coterráneos que se adelantaron en el viaje, que a decir de Alejandro “es fuerte, estamos con dolores de cabeza y cansancio”.

“No salimos porque queremos sino porque el gobierno (de Nicolás Maduro) nos obliga a dormir sobre cartones, dejando la comodidad de la casa, mi carro, mi familia”, expone el somnoliento joven.

En Venezuela era negociante y todo lo que logró en tres años se vino a pique, apenas ganaba 2 dólares quincenales (124 mil bolívares). Ahora no tiene preferencia en ningún trabajo, dice que hace lo que le salga. En Ecuador ha encontrado solidaridad, amistad, pero también discriminación. Su sueño es encontrar empleo.

Yaneisy Morales es una chica de 26 años y hace unas semanas llegó a Santo Domingo en una travesía desde Cúcuta, ciudad colombiana situada en la frontera con Venezuela, está agradecida con la gente buena que le ha brindado dinero o comida.

El grupo era de dos chicas y cuatro hombres, todos abrigados y con las maletas llenas. Pensaban quedarse en tierra tsáchila para buscar recursos y luego ver qué pasa.

Yaneisy tenía tres trabajos en Venezuela; en una casa de una famila, en un restaurante y en un centro hípico, pero no le alcanzaba, con dos dólares, solo podía comprar harina y arroz, “es muy caro”, apuntó.

Ella es madre de dos niños, de 7 y 2 años, quienes quedaron en Venezuela con la abuela.

Samir Estrella, Moisés Vargas, Byron Mora, sus compañeros, dicen que les ha tocado dormir en páramos y en el monte.

La noche de la entrevista se acomodaron junto a una de las bancas de la terminal terrestre, tenían tarrinas de comida, zaquillos llenos de ropa y maletas, sobre las que se recostaban.

Ingenieros en la calle. Anny Díaz y Lendry Quirales, dos ingenieros, aguardaban arrimados a una pared que da con el baño de la estación de buses de Santo Domingo.

Los demás compañeros estaban dispersos en las calles pidiendo alguna colaboración para comprar el pasaje que los lleve a Argentina y Perú, donde tienen pensado radicarse.

El miércoles último habían llegado a Santo Domingo, a las siete de la noche.

Anny (28) carga su título, hace seis meses se graduó de ingeniera naval en Mérida, donde apenas pudo hacer sus pasantías, porque empleo en esa profesión, asegura, es muy difícil conseguir.

Lendry Quirales (27) dejó en Portuguesa, departamento de Venezuela, a un hijo de cinco años, a quien no ha podido ni siquiera llamar.

Aunque al profesional en ingeniería civil le da vergüenza pedir monedas, acepta que “no queda de otra”.

No visten como ingenieros, ni lo escriben en un cartón, solo quieren que sepan que son venezolanos y que vienen por ayuda.

CON VISA

Orlando Troncoso, responsable de la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en Santo Domingo, informó que

en la ciudad mil venezolanos han sacado visa.

A nivel nacional, 115.690 “llaneros” se han quedado, según la Secretaría de Comunicación.