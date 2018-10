CRÓNICA (Loja) Ciclovías permanecerán y serán repotenciadas

Ordenanza entrará a debate para actualizar a la vigente y normará la implementación de estos espacios Las ciclovías ubicadas en el centro de la ciudad de Loja no serán movidas, al menos por ahora, sino que serán señalizadas horizontal y verticalmente, además de la semaforización e impulso para su mayor uso, explicó Diego Guerrero, director de la Unidad de Tránsito del Municipio.

La implementación de ciclovías generó criterios a favor y en contra de la iniciativa ecológica impulsada desde la planificación institucional con miras a dar alternativas a todos los componentes de la movilidad como peatones, ciclistas, motociclistas, transporte urbano y vehículos particulares. “Para eso incluso se planificó el proyecto de generación urbana ensanchando veredas y disminuyendo calzadas. Se dejó espacio en ciertas calles para la bicicleta. Son modelos alternativos de movilidad, saludables, baratos, modernos”.

Guerrero aseguró que sí hubo la planificación, hecha en años anteriores, en cuanto a la ruta troncal de ciclovías que unen a los parques Jipiro al norte con Lineal La Tebaida al sur y que conecta con el sendero Caxarumi. “Sí hubo el estudio necesario sin perder la visión de ciudad ecológica”. Lo que faltó es socialización, reflexionó.

Esta ruta troncal norte-sur parte desde la piscina municipal en Jipiro, va por la Av. Nueva Loja, Orillas del Zamora hasta La Pileta. “Hasta aquí la primera parte y se la ha tratado de unir con la ciclovía de la regeneración urbana que continua desde La Pileta por la 24 de Mayo, Lourdes, 18 de Noviembre hasta el Parque Lineal del Sur”. En el sentido sur-norte la ruta parte del parque Lineal por la 18 de Noviembre hasta la calle Brasil, luego Sucre, Mercadillo, Bernardo Valdivieso, José Félix, hasta unir con la que viene de Jipiro. “Esta es la troncal principal que esta semiseñalizada con tachas y letreros verticales y algunas esquinas tienen semáforos exclusivos para bicicletas. Esa ruta planificó el Municipio”.

La segunda parte de las ciclovías llegó con la regeneración en donde un experto suizo expuso sugerencias para incluirlas en el centro de la ciudad, explicó Guerrero.

Dijo que recibió un pedido de la actual administración para volver a hacer un nuevo análisis y reingeniería del estudio de ciclovías y se determinó que deben ser complementadas con señalética, semaforización y fomento para que aumente el uso de estos espacios.

La recomendación es crear la “zona 30” en el centro de la ciudad, es decir, que el límite de velocidad sea de 30 kilómetros por hora, para que puedan circular vehículos, motos y bicicletas. No se moverían las rutas de bicicletas ya establecidas, aclaró.

“En Loja ha habido la costumbre de hacer bicicleta el fin de semana, pero no para ir al trabajo. La gente no lo hace porque no hay vías seguras y no hay dónde dejar la bicicleta. Se necesita una reglamentación para sancionar también al ciclista y peatón porque hay accidentes que son causados por el peatón porque creen que solo conductor debe obedecer los semáforos y señalética”.

“El proyecto de ciclovías es muy bueno, continua, y se lo tiene que seguir socializando más, se lo va a normar con actualización de la ordenanza”.

“Creo que la ciudad de Loja no puede retroceder en eso, mucha gente utiliza la bicicleta y hay que darles la normativa que corresponda y habrá que socializar y culturizarnos”.

Actualización de ordenanza

Iván Ludeña, presidente de la Comisión de Tránsito y Movilidad del Cabildo, explicó que está listo el borrador de la ordenanza que sustituirá a la vigente aprobada al término del período del exalcalde Jorge Bailón y que a su criterio ya está desactualizada.

La nueva normativa especifica el objetivo de contar con ciclovías y establece recomendaciones incluso por dónde deberían implementarse. Abarca todos los aspectos de la movilidad, sostuvo.

Aclaró que no está en contra de las ciclovías ni de los ciclistas, sino que tiene reparos en la forma cómo se aplicó la propuesta. “Tenía el concepto que primero concluya la regeneración y luego pensar en poner ciclovías. Pero se hizo lo contrario”.

“Los ciudadanos se metieron el concepto que las ciclovías no eran buenas, chocó por la incomodidad (con trabajos de regeneración). Todavía no estamos acostumbrados a la realidad”.

“Propongo hacer ciclovías dando direccionalidad y conforme avance el uso de bicicletas se pueda ir aumentando estos espacios de manera planificada”.

El articulado de la nueva normativa está listo y se espera que la alcaldesa llame a primer debate para enriquecer el texto y luego socializarlo.(I).

___________

Ciclovía sur

Ciclovía sur de la ruta troncal en la calle 18 de Noviembre que une al Parque Lineal La Tebaida con el centro de la ciudad y conecta con el norte en el Parque Jipiro.