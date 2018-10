Ministerio de Educación rechaza actos violentos y ratifica diálogo con comunidad de Teodoro Gómez de la Torre

Este 05 de octubre se registraron fuertes enfrentamientos entre policías y estudiantes de este colegio en reclamo a mejor infraestructura y a rector definitivo para unidad educativa El Ministerio de Educación rechazó los actos violentos registrados en Ibarra, entre policías y estudiantes del colegio Teodoro Gómez de la Torre, quienes cerraron las vías circundantes a la institución en reclamo a una mejora en la infraestructura del establecimiento y un rector definitivo. Además, informó que se mantienen reuniones constantes con los padres de familia y estudiantes para conocer sus necesidades y comunicar sobre el concurso de méritos y oposición que está en marcha para el cargo de rector.

Otro de los reclamos de los alumnos fue la prohibición del actual director, para que no participen en actos públicos en la ciudad. “Yo no autoricé a que salgan porque ya había este malestar y que, en un desfile haya este tipo de situaciones, no hubiese sido satisfactorio para nadie. Yo impedí que los estudiantes salgan y hagan manifestaciones”, dijo Juan Vásquez

Sin embargo, el Ministerio de Educación reiteró que se promueve las prácticas deportivas y brinda todo el contingente, en el ámbito de sus competencias, para que se destaquen en las diferentes disciplinas. Por lo no existe ninguna prohibición para que el plantel participe en campeonatos deportivos intercolegiales o desfiles estudiantiles.

La cartera de Estado llamó a la comunidad educativa teodorista a participar, a través del diálogo, en los asuntos relacionados a la institución. (JPM)

Fuentes: Ministerio de Educación – Ecuadorinmediato.com