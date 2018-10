Pese a propuesta para compartir administración, Rodrigo Paz se despidió de LDU-Q

Asamblea de socios aprobó esta iniciativa, que sería entre un inversor y comisión de fútbol A pesar de que la asamblea de socios aprobó una administración compartida entre un inversor y la comisión de fútbol, Rodrigo Paz se despidió de Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU-Q). El directivo no aceptó la iniciativa del presidente del club, Guillermo Romero, y aseguró que "el fútbol es un negocio multimillonario, pero la comisión de fútbol se ha sobre gastado".

Aseveró que dejarán al equipo sin deudas y recordó que "desde el año pasado les dije a los directivos que me voy, que convoquen a una reunión de cómo se hará la transición. Hasta el momento no ha habido una reunión entre la comisión de fútbol y el Directorio", cuestionó.

Además, apuntó: "señor presidente Guillermo Romero, usted no ha aceptado hablar conmigo y a la radio que nos iba a entrevistar le dijo que no iba a ir. La comisión de fútbol no va a aceptar sus condiciones, arquitecto".

Cuestionó al grupo de empresarios que estaría trabajando con Romero y dijo: "un enemigo de Liga está trabajando con ustedes, difícilmente el hincha puede aceptar sus condiciones".

(JPM)

Fuente: Estadio

Ecuadorinmediato.com