Fuertes enfrentamientos entre policías y estudiantes de colegio Teodoro Gómez de la Torre, en Ibarra

Exigen mejoramiento de infraestructura en institución y un rector definitivo Este 05 de octubre se registraron fuertes enfrentamientos entre estudiantes del colegio Teodoro Gómez de la Torre y la Policía Nacional, en la ciudad de Ibarra, cerrando las calles aledañas a la institución. Lo que exigen es una solución inmediata, entre otras cosas, a la infraestructura de las aulas y un rector definitivo.

“Los techos de las aulas están con goteras, se están cayendo, no hay pupitres, no había cupos para los hermanos o familiares de los estudiantes de larga trayectoria que han estudiado aquí”, reclamó María Casco, una de las madres de familia cuyo testimonio coincidió con el presidente del Comité de Padres, Diego Soto: “No puede ser posible que, en 9 años que no ha existido este concurso, han pasado 9 rectores encargados. Nosotros queremos que una autoridad definitiva, ganadora de concursos de méritos y oposición, venga a liderar el proceso educativo en el Teodoro Gómez de la Torre”.

Mientras tanto, el director de la institución, Juan Vásquez, explicó que los alumnos se quejan además, de no poder participar en eventos públicos en la ciudad. “Yo no autoricé a que salgan porque ya había este malestar y que, en un desfile haya este tipo de situaciones, no hubiese sido satisfactorio para nadie. Yo impedí que los estudiantes salgan y hagan manifestaciones”.

"La semana pasada no nos dejaron participar en el desfile de fundación de Ibarra, somos más de cuatro mil estudiantes de un establecimiento centenario y no es justo que nos vulneren nuestros derechos", reclamó, de su lado, un estudiante.

Finalmente, la Policía Nacional tuvo que intervenir para recuperar las arterias viales y el orden público en la ciudad, afirmando que existieron infiltrados en el grupo de protestantes. “Pasó a mayores, fuimos agredidos con piedras, palos, bombas molotov”. (JPM)

Fuentes: Teleamazonas – El Universo

