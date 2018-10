Antonio Rodríguez y Gulnara Borja disputan rectorado de Universidad de Guayaquil

Pugna se suscita a pocos días del inicio de clases en establecimiento educativo Esta mañana, la Universidad de Guayaquil amaneció con dos rectores, en medio de una polémica que se agudiza aún más, tras la destitución de Galo Salcedo por presuntas irregularidades. El Consejo Universitario habría sesionado la noche de este 4 de octubre, para resolver quien será el nuevo reemplazo de Salcedo. Tras la reunión, designó al PhD. Antonio Rodríguez como rector encargado de la institución de educación superior.

“Yo no me puedo arrogar funciones. A mí me ha elegido el honorable Consejo Universitario", aseguró Rodríguez.

Por su parte, Gulnara Borja quien está autonombrada y posicionada en el rectorado, indicó que el Consejo de Educación Superior (CES) y la Secretaria de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT) ya la reconocen como autoridad.

“El CES reconoce a la subrogante. Lo que está en la norma, la norma que está en el estatuto orgánico de la Universidad de Guayaquil. (…) yo he conversado todos los días con las autoridades del CES y el SENESCYT y me dicen ¿ya te posesionaste?, ¿qué estás haciendo?, ¿cuáles son los siguientes pasos? Ellos tienen la función de acompañar y velar que se respete la autonomía universitaria, que se respete la Constitución, que se respete el estatuto y sobre todo que se respete la ley Orgánica de Educación Superior”, indicó Borja

Desde el despacho de rectorado, Borja indicó que llamará a un nuevo Consejo Universitario a fin de su administración y que pidió la renuncia de todos los decanos de la Universidad de Guayaquil.

Por su parte el Vicerrector – asignado por Borja- , Xavier Garaicoa, indicó que no existe figura de encargo sino la de subrogación.

“Es ella la rectora subrogante por mandato de la ley, no por mandato de nadie más, ella no necesita nada más porque eso lo manda a hacer la ley”, dijo Garaicoa.

A pocos días de empezar clases en la Universidad de Guayaquil, ambas facciones defienden sus posturas y no se determina una decisión.

K.V

Fuente: Sonorama – Ecuavisa – Ecuador Inmediato