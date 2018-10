Versión de excanciller Espinosa confirma que Ecuador "no hizo nada por traer con vida" a Óscar y Katty, según abogado

Exministra rindió su testimonio, mediante videoconferencia, desde Estados Unidos Desde Estados Unidos, mediante videoconferencia, la excanciller María Fernanda Espinosa, rindió su versión dentro de la investigación que se lleva a cabo por el secuestro y asesinato de Óscar Villacís y Katty Velasco por el Frente Oliver Sinisterra. El abogado de sus familias, Leonardo Tipán cuestionó que el testimonio de la Exministra haya confirmado que el Estado "no hizo nada por recuperar con vida" a la pareja.

“El día de hoy lo que manifiestan, como todo Ministro o Exministro, es que ha hecho siempre lo mejor. Pero no dan la información, no saben qué fue lo que hizo Colombia. Es decir, que el papel de las labores, de las acciones solamente era Colombia, Ecuador no hacía absolutamente nada y por eso solicitaban información a ese país, a la Cruz Roja para ver qué información había”, lamentó.

Por lo tanto, dijo el jurista, María Fernanda Espinosa, lo único que pudo manifestar es que ella cumplió, como Ministra de Relaciones Exteriores para poder coordinar acciones con su par colombiana. “Al final, realmente aportes que se haya hecho como un plan de acción por parte del Estado ecuatoriano para localizarlos con vida, no se hizo absolutamente nada”.

“Eso es lamentable, el saber que todas las autoridades del Estado ecuatoriano nunca hicieron nada para localizar con vida a esta pareja de compatriotas. Hasta hoy, los familiares reclaman justicia. El hecho de estar aquí es para continuar con nuestra lucha por saber la verdad en esto. Dentro de toda esta hipótesis podemos darnos cuenta de que Katty y Óscar fueron secuestrados en San Lorenzo, Ecuador”, criticó.

Geovanna Velasco, hermana de Katty, coincidió con lo dicho por el abogado. “Nos queda volver a decir que no hicieron nada, ni tanto que les clamamos para que los regresen con vida. No hicieron nada, no trabajaron, simplemente, nos han dejado con este dolor y con cada uno que se ha presentado (ministro o funcionario), no ha dicho nada, porque eso es lo que hicieron, nada”, lamentó.

La familiar de Katty reprochó que las autoridades no se hayan puesto a pensar en sus familias, recordando que con su secuestro y muerte, dejaron a una niña en la orfandad. “Katty tiene una niña de 5 años que la reclama todos los días. Nosotros le decíamos al Presidente que ellos son ecuatorianos y que él, como autoridad, debió haber buscado ayuda”.

“Le dijimos que se una con Colombia y él dijo que no, que no negociaba con delincuentes; por eso los mataron de la manera que los mataron, de la manera más fatal, más cruel porque eso fue un asesinato”, reprochó. (JPM)

Fuente: Twitter El Universo (periodista Santiago Molina)

Ecuadorinmediato.com