Mae Montaño y Ana Galarza: "Acciones de la legisladora Sofía Espín merecen su destitución de la Asamblea"

Parlamentarias coinciden en que se debe abrir un proceso de investigación para esclarecer su posible interferencia en Caso Balda Las legisladoras, Mae Montaño y Ana Galarza, hablaron acerca de la situación de la asambleísta Sofía Espín y las acciones que debería tomar tanto la Asamblea Nacional como la Fiscalía para esclarecer su visita a Diana Falcón. Ambas coinciden en que este tipo de comportamiento no está apegado a sus funciones como parlamentarias, por lo que debería ser destituida y afrontar una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado.

Mae Montaño señaló que Espín pretendía asumir un rol que no corresponde a un asambleísta y además buscaba influir en un proceso penal abierto contra el Expresidente Correa: “Ella pretendía asumir un rol para influir en un testigo clave y el Fiscal debería actuar de inmediato, la Asamblea debería actuar y levantarle su inmunidad para que se investigue esto y de ser necesario que responda ante la justicia”.

Ana Galarza se sumó a este comentario y aclaró que en la Ley Orgánica de la Función Legislativa especifica que los asambleístas no pueden adoptar estos comportamientos: “Nosotros no podemos conversar con una persona que está en un proceso penal para que cambie su versión, eso podría ser fraude procesal. Además, eso no está en nuestras funciones y es un delito”.

En referencia a esto, Montaño advirtió que en la investigación de la Fiscalía se debería aclarar en qué condiciones se presentó Sofía Espín en la Cárcel, si como profesional o como asambleísta: “Se debe abrir una investigación para saber si fue como abogada, psicóloga o monja, si estaba ejerciendo una actividad profesional para actuar e influir políticamente”.

Asimismo indicó que tras encontrar todas estas pruebas el accionar de la Asamblea debería ser actuar inmediatamente y ejercer control político sobre la legisladora: “La Asamblea actuar de inmediato, los hechos están visibles, se debe abrir una investigación previa, un proceso y chao te fuiste Sofía Espín. Pero lo que nos interesa es si saber si esta ocasión la Asamblea se va a hacer de la vista gorda en el asunto o va a actuar como se requiere”.

Por su parte, Ana Galarza subrayó que en este caso en específico se debería actuar en cuerdas separadas, la Legislatura ejerciendo un control político y la Fiscalía investigando estas irregularidades: “Se debe actuar con cuerdas separadas, control político en la Asamblea y una investigación en la Fiscalía para determinar si es necesario abrir un proceso”.

Además, sostuvo que esto no debería impedir que se siga actuando en la Asamblea Nacional; ya que, muchas personas han acusado a los legisladores de desviar la atención de estos temas: “Esto se debe dar de forma paralela y continuar con el trabajo de la Asamblea . Se debe evaluar de una forma muy responsable y sentar un precedente para que conozcan que se acabó la década de favorecer a la Revolución Ciudadana. Incluso hoy en día las cárceles del país se convirtieron en mini sedes de la Revolución Ciudadana”.

(PF)

Fuente: Nothoy – Radio Centro