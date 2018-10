CREO apoyará eliminación de CPCCS en eventual consulta popular, aseguró Héctor Yépez

A su criterio, organismo "no es más que una tomadura de pelo de los noveleros de Montecristi, en su momento" El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), Julio César Trujillo, propuso convocar a una consulta popular para, entre otras cosas, blindar sus acciones como transitorios y además, eliminar el organismo. Para el asambleísta de CREO, Héctor Yépez, la figura que representa este organismo "no es más que una tomadura de pelo de los noveleros de Montecristi, en su momento", por lo que CREO apoyará este planteamiento, en el caso de que se lleve a cabo la consulta.

“Yo creo que la propuesta es correcta. Nosotros siempre lo hemos mantenido, aunque ahora llegue tarde. Yo sostenía, desde un principio, que esta figura del CPCCS no es más que una tomadura de pelo de los noveleros de Montecristi, en su momento. Lo dijimos también con Guillermo Lasso y la mitad del pueblo votó por esa candidatura y la propuesta de desaparecer esta institución”, recordó.

Sin embargo, indicó que en la última consulta popular, el Presidente Lenín Moreno, que era el único que tenía la facultad de decidir qué preguntarle al pueblo, tomó la decisión de hacer una “transición” o una “media tinta”, que fue preguntarle a la ciudadanía si quería un consejo transitorio, que luego sea conformado por elección popular.

“También lo dijimos en ese momento: Miren, lo ideal es desaparecer la institución, pero si eso se plantea, es mejor que el escenario que teníamos en el país y, por tanto, votamos sí. Ahora, si hay la propuesta, que nace esta vez del doctor Trujillo, que debería acogerla el Presidente de la República, de eliminar una institución que ha sido innecesaria; nosotros lo vamos a apoyar”, dijo.

Yépez precisó, en este sentido, que la Constitución establece que no se puede, por enmienda, cambiar la estructura del Estado, pero sí se lo puede hacer vía reforma debido a que no hay, en ninguna parte de la Carta Magna, en donde se prohíba eso. “Ahí hay un error o un mito difundido. Simplemente, la Constitución dice: por enmienda no se puede cambiar la estructura del Estado, luego no hace ninguna precisión, después dice que por reforma se puede hacer cualquier cambio que no implica regresión de derechos”.

“Se puede cambiar la estructura vía consulta popular o referéndum reformando la Constitución. Más allá de los tecnicismos legales, simplemente, el pueblo, que es el que aprobó la Carta Magna, tiene el derecho de modificarla y, en este caso, a mí me parece justificado porque el CPCCS tenía dos misiones: designar autoridades de control independientes, pero es obvio que fracasó en eso. Y además, luchar contra la corrupción, gestión que no ha existido”, destacó.

A su criterio, lo más oportuno, en este momento, y dadas las condiciones económicas y sociales, no sería “paralizar” el país con una Asamblea Constituyente. Una vez eliminado el CPCCS, para Héctor Muñoz, sería el Parlamento el que debería designar a las autoridades de control. “Si el pueblo es el que elegiría al CPCCS y además a la Asamblea, lo más práctico creo, es que sea el Legislativo el que ejecute las designaciones, con responsabilidad también política”. (JPM)

Fuente: Contacto Directo (Ecuavisa)

