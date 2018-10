Jaime Nebot: PSC y sus aliados tendremos una gran votación en todas las regiones de Ecuador

Alcalde de Guayaquil comparó además, la ciudad que recibió de León Febres Cordero y la que entregará: "son totalmente distintas" Tras 18 años de administrar Guayaquil, su alcalde, Jaime Nebot, manifestó su satisfacción. "Lo importante es que el pueblo guayaquileño lo esté. Según los sondeos serios, los últimos que conozco, revelan una aceptación de casi el 90% a la gestión. En cuanto a entrega, civismo, preocupación, yo no le debo nada a la ciudad", dijo. Por lo que comparó entre la que recibió de León Febres Cordero, con la que entregará: "Son totalmente distintas". Asimismo, ratificó que el Partido Social Cristiano (PSC) y sus aliados, tendrán una gran votación en el 2019.

“Sobre lo que hay que hacer cada día, ese es un reto permanente. La lucha por el bienestar es sin cuartel, sin final y eterna; y el desafío de quienes nos van a suceder por votación popular es seguir luchando con indómito coraje, civismo y energía”, comentó.

Para Nebot, “se quedó demasiado” aquel con quien no se podía hacer nada (refiriéndose al expresidente Rafael Correa). A su criterio, lo normal es conversar como se lo hace hoy en día con el actual gobierno. Según dijo, no hay que tener identidad política ni ideológica cuando se es servidor público porque está al servicio de la gente, por lo que hay que hablar aunque no siempre se concreten acuerdos.

“Siempre hay más puntos de unión que discrepancia. Lo anormal era que el Presidente de la República y el Alcalde de Guayaquil no podían hablar porque el Presidente de la República atacaba, permanentemente, a la ciudad de Guayaquil, no al Alcalde necesariamente, sino a lo que Guayaquil quería y lo que la gente sentía que se debe y se debía hacer”, mencionó.

Desde su punto de vista, su gestión fue avanzando en todos los campos, pero que hay que seguir progresando en cada uno de ellos. “Sin duda, la ciudad que yo recibí de León Febres Cordero, un gran alcalde, y la que yo estoy entregando es una totalmente distinta. Es una que abarca el gran Guayaquil, con aeropuerto nuevo, con otro en proyecto, con metrovía, aerovía, puentes nuevos, con una acción social enorme. Solamente en este octubre estamos presentando 432 obras nuevas: 87 son parques, 58 obras viales, 33 de regeneración urbana”.

“Quien quiere servir tiene que ejercer un poder ciudadano, lo que significa que, en donde la vida lo ponga, en el sector público o privado, en cualquier circunstancia, tiene que seguir aportando para mejorar el nivel de vida de sus conciudadanos. Para mí, la gente que vive en Guayaquil, es mi gran familia, de manera que yo estaré comprometido con ese gran servicio hasta el día que me muera”, dijo.

En cuanto a las próximas elecciones, Nebot indicó que el Partido Social Cristiano y sus aliados tendrán una gran votación en todas las regiones del Ecuador porque la gente reclama pragmatismo, hechos y no palabras, compromisos, unión, suma, construcción. “Lo que se ha hecho en Guayaquil, Machala, el Guabo, Ambato, Babahoyo, Daule y Samborondón; se puede hacer en todas las ciudades chicas, medianas o grandes del Ecuador, y eso es lo que espera la gente”.

En este marco, ratificó que, para el 2021, el PSC propondrá un candidato a la Presidencia de la República debido a que, cuando se tienen ideas que no son similares, ni a una derecha extrema, ni a una izquierda extrema, se tiene la obligación de hacer que esas ideas, que representan una corriente popular muy grande, estén representadas en una elección. (JPM)

Fuente: Contacto Directo (Ecuavisa)

Ecuadorinmediato.com