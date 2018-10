Para Luis Fernando Torres, no será fácil que existan votos para eventual destitución de Sofía Espín en Asamblea

Legislador reiteró que se debe garantizar el debido proceso, tanto para acusada como para acusador El asambleísta y miembro del Consejo de Administración Legislativa (CAL), Luis Fernando Torres, consideró que, luego de haber aprobado la resolución para observar la conducta de la legisladora de Revolución Ciudadana, Sofía Espín, por su visita a la exagente de inteligencia, Diana Falcón, una de las acusadas por los presuntos delitos de asociación ilícita y plagio a Fernando Balda; con, apenas, 73 votos; no será fácil que se los consiga para una eventual destitución. Asimismo, reiteró que se deberá garantizar el debido proceso, tanto para la acusada como para el acusador, en este caso, el parlamentario de CREO, Esteban Bernal.

“La próxima semana, el Pleno podría reunirse y conformar la comisión multipartidista, que será la encargada de escuchar a la asambleísta acusada para que se defienda con las más altas garantías y para que el legislador acusador sustente sus cargos. La observancia del debido proceso para que se defienda quien resulta acusada y para que sustente la acusación la persona que señala”, explicó.

Luego de este proceso se haya realizado, el Pleno tomará la decisión por mayoría absoluta y habrá que analizar si existen los votos, comentó. Torres detalló que la aprobación de la resolución para observar la conducta de Espín y pedir la comparecencia del ministro de Justicia encargado, Paúl Granda, sobre el tema; fue con 73 votos, por lo que, a su criterio, “no será fácil, dentro del Parlamento, que aparezcan, para una eventual cesación de funciones, los 70 votos que se requieren. Más allá de eso, lo importante es que se investigue, que responda quien tenga que responder y que la verdad se la conozca en el Pleno y la sepa la ciudadanía”.

Desde el sector de la Revolución Ciudadana se ha dicho que esto es parte de una nueva persecución a sus líderes, siendo Sofía Espín uno de los rostros más leales al proceso. Para Torres, el ser leal a una causa política no es un demérito, por lo que no se trata de esto, sino de conocer si es que el legislador o legisladora cometió o no una falta.

“Las faltas se encuentran debidamente señaladas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). El asambleísta que incurra en una de ellas puede ser objeto de diferentes sanciones: multa, suspensión en el cargo, o pérdida de la condición de legislador. Sin embargo, para imponerla, se necesita que se siga un debido proceso. De tal manera que lo que ha hecho el CAL es lo correcto: calificar la denuncia presentada por el parlamentario Bernal y garantizar a la asambleísta acusada que pueda, cuando se integre la comisión multipartidista, defenderse”, indicó.

Luis Fernando Torres mencionó que sí llama la atención el ingreso de Espín a una de las principales cárceles del país en las circunstancias que han sido señaladas, pero ratificó que no es conveniente adelantar criterios hasta no escuchar a las partes involucradas y ver las pruebas. El legislador consideró que habrá que contrastar las declaraciones que se han dado respecto al registro del ingreso de Espín en el CRS.

Pero ratificó que el diálogo que mantuvo con Diana Falcón podría interpretarse como una interferencia en el proceso judicial dentro del caso Balda, pero también tendrá que ser analizado. Así como el hecho de que no acudió a una sesión de la Comisión de Fiscalización, a la cual pertenece, por visitar a la testigo protegida. “Esos son algunos de los elementos, pero tiene que configurarse el hecho que permita encajar lo que ha ocurrido dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 163 de la LOFL, que son por las que le acusa el asambleísta Bernal”.

“El resultado no está cantado, habrá que tomar la decisión que corresponda, de manera fría y objetiva; porque lo que no se puede hacer es daño a ninguna persona, pero sí defender aquellos principios que permiten, sobre todo, mantener vigente la institucionalidad ecuatoriana, garantizando la independencia de la Función Judicial y la soberanía que cada legislador expresa en cada uno de sus actos”, dijo.

Asimismo, Sofía Espín ha dicho que lo que se tendría que investigar es el hecho de que algunos de los parlamentarios tendrían familiares dentro del gobierno, por lo que Luis Fernando Torres indicó que, si se presenta una denuncia juramentada, habrá que darle el trámite pertinente. “El derecho a denunciar, de un legislador, no puede ser limitado ni conculcado y la Asamblea no puede dejar de investigar si así corresponde”. (JPM)

Fuente: Los Desayunos de 24 Horas (Teleamazonas)

