ACLARACIÓN: Está vigente asilo de Ecuador a Julián Assange, confirma Canciller José Valencia

Ante supuesta renuncia al beneficio, dijo que es el Estado el que decide si acepta o no la petición El Canciller de Ecuador, José Valencia, informó que el estatus de refugiado del australiano Julián Assange continúa en vigor. Insistió en que una solución al caso será, a través del diálogo entre Reino Unido y los abogados del fundador de WikiLeaks, Ecuador no intervendría, a menos que así lo pidan las partes.

Según el Canciller de Ecuador, la clave para una salida al caso “está en un contacto directo entre las autoridades inglesas y el señor Assange y sus abogados”.

“Ellos tienen que llegar a un entendimiento. Ecuador no puede hacer otra cosa que alentar a que eso se produzca”, dijo e indicó que el país, al ofrecer el asilo, no puede mediar, “a no ser que las partes se lo pidan”.

Aclaró, asimismo, que Assange tiene doble nacionalidad: australiana y ecuatoriana.

“No ha renunciado a su nacionalidad australiana, el Ecuador le concedió asilo cuando él era australiano y la Convención sobre asilo no establece que por el hecho de adquirir otra nacionalidad esa condición termina... el estatus de asilado continúa en vigor”, recalcó en declaraciones para diario El Universo.

Acerca de la carta en la que Assange habría renunciado a su asilo, Valencia dijo que la misiva data del año pasado, según se ha enterado por los medios de comunicación.

“El Estado es quien de manera soberana otorga y retira el asilo a una persona, el otorgamiento del asilo o el retiro no depende de la solicitud de alguien. Él continúa siendo asilado. Si una persona declina la solicitud de asilado, eso solamente se concreta si el Estado acepta o no la petición”, sostuvo.

Con información de El Universo y Ecuadorinmediato

(PAY)