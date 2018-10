Al Presidente Moreno "no le cayó mal" la idea de consulta popular para eliminar CPCCS, revela Julio César Trujillo

Consejo ha pedido a constitucionalista sugerencias para reformas en este tema; consulta podría realizarse en marzo próximo El Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición (CPCCS-T), Julio César Trujillo, aclaró que la posibilidad de una consulta popular es una opinión personal y no del organismo en Pleno. No obstante, reveló que, cuando le dijo de esta opción al Presidente de la República, Lenín Moreno, "no la cayó mal" la idea: "me parece que la reacción fue positiva", insistió. Así también informó que se ha pedido a constitucionalistas sugerencias para viabilizar las reformas, que serán presentadas ante una Corte Constitucional que ya será conformada para la fecha de las elecciones seccionales en 2019.