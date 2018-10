"Gobierno recaudará USD$ 47 millones por aumento de preció a súper, no USD$ 140 millones", según Oswaldo Erazo

Gremios prevén que usuarios sigan migrando de combustibles Tras las medidas económicas planteadas por el Gobierno Nacional, entre ellas, la eliminación del subsidio a la gasolina súper aumentando su precio, el secretario de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo, Oswaldo Erazo, aseveró que el ahorro de US$ 140 millones que tenía previsto el Gobierno no se va a cumplir. "Únicamente se podrán recaudar USD$ 47 millones. La migración a otros combustibles sigue ocurriendo".

El Ministro de Economía, Richard Martínez, anteriormente había reconocido que existí esta migración por parte de los usuarios pero comentó que si esperan obtener lo recaudado. Para Erazo esto no será posible, ya que el aumento del precio seguirá generando Migración, “las personas que decidieron poner súper este mes se darán cuenta de lo que cuesta a sus bolsillos y decidirán cambiarse”.

“La medida no será efectiva porque agarró a los consumidores de golpe, cree que lo ideal hubiese sido que se aplique la medida de forma gradual para tener mejores resultados”. Asimismo recordó que al momento los gasolineros están teniendo conflictos y también el sector de las estaciones de servicio.

“Con el incremento del precio a la súper, disminuyó el margen. Las estaciones de gasolina no están ganando más. La medida no fue técnica”. Explicó que debido a esto las cifras que maneja el Gobierno son adecuadas pero que el ahorro que tendrán no será ni cercano a la meta planteada. “Esto fue una decisión rápida que no ha dado los resultados”.

También afirmó que al momento existen otras preocupaciones por parte del sector gasolinero y es que las concesionarias de vehículos están promoviendo la importación de nuevos vehículos que funcionen a diésel. “Esto es lamentable. El incremento de la gasolina súper promueve el consumo del diésel. Hay promociones de otros tipos de autos”.

“Tenemos que recordar que si se aumenta el consumo de diésel en el país será perjudicial para el medio ambiente ya que este combustible contamina más que las gasolinas eco país, extra y súper”.

“El año pasado en septiembre el despacho de la gasolina súper representaba más del 15% y ahora representa un 10%. Ahora la disminución del consumo de súper está en un 40% con relación a lo que había antes. Hubo una disminución de 245 galones”, finalizó. (BGV)

Fuente: Sonorama/ Ecuadorinmediato