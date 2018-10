"Asamblea actúa por odio. Esteban Bernal no presentó denuncia juramentada sino un reconocimiento de firmas", responde Sofía Espín (AUDIO)

Audio Octubre 04- Sofía Espín



Legisladora afirma que en este caso ya se ha juzgado y se siente una perseguida política La asambleísta Sofía Espín, tras la aprobación de la resolución de la Asamblea donde observó la conducta de la legisladora por la visita realizada a Diana Falcón, imputada en el caso Balda, afirmó que este proceso responde a odio, revanchismo y oportunismo político. También aseveró que el legislador Esteban Bernal no habría presentado una denuncia juramentada ante Consejo de Administración Legislativa, como lo había dicho, sino un reconocimiento de firmas del caso, "no puedo pedir las acciones legales del caso porque no se presentó los documentos debidos".

“Sé que dijo el asambleísta Bernal que había presentado una denuncia juramentada, sin embargo, no es así. El presentó apenas un reconocimiento de firmas, los abogados saben que eso no es lo mismo. En una denuncia juramentada el asume la responsabilidad por lo que presenta. Esto no es lo mismo y pudo haber inducido al engaño o al error del CAL”.

Recordó que en este caso primero se tiene que verificar que haya incurrido en alguna de las prohibiciones que dice la ley. “Han argumentado el artículo 173 de que yo he estado haciendo otra función. Yo me pregunto qué otra actividad habré estado haciendo si no es fiscalizar, si no es la de atender a una ciudadana a la cuál presuntamente está en peligro sus derecho humanos”.

“No hay causal que demuestre que yo he estado cayendo en estas acciones. Eso tenía que revisar el CAL y me parece que ha sido inducido al error, no sé si voluntaria o involuntariamente, pero el legislador Bernal debe completar la documentación porque no hay denuncia juramentada”. Recordó que pedirá ser recibida en el CAL.

“Las cosas hay que hacerlas bien sino estos procesos serán ilegales”. Explicó que recibió un llamado de atención, observación. “Es decir ya he sido juzgada por parte del Pleno. Aquí también hay la idea de que se me quiere juzgar dos veces, esta es otra de las cosas que veo grave”. Aseguró que este caso responde a persecución política por haberse acercado al caso Balda, “como este caso se ha desvirtuando y cayendo entonces esta visita esta sirviendo de excusa para dar un mensaje ejemplificador para que nadie hable de esto”.

Espín afirmó que la presidenta de la Asamblea ya pidió su destitución, “realmente estoy sorprendida de las expresiones de Elizabeth Cabezas que pide ya mi destitución. Es público que aquí hay casos graves por tráfico de influencias y para ellos no pide la destitución sino mesura y debido proceso. Pero para mí pide que salga del cargo, haciéndose eco de comentarios o injurias que ha hecho la parte interesada”.

Cuestionó que no se la haya preguntado sobre el caso, “se está vulnerando mi presunción de la inocencia y el debido proceso. Yo he rechazado que ocho días consecutivos no se me haya invitado a comparecer”.

Asimismo se refirió a los videos presentados por el Ministro de Justicia, Paúl Granda, de la visita de Espín al centro de detención. “Lo videos dan cuenta de que yo seguí el protocolo debido, presenté mi cédula, espere tranquilamente a que el personal administrativo nos autorice y se hizo lo que se debe hacer. Después conversamos con ella 15 minutos”.

“La gran vulneración que dijo el Ministro Paúl Granda es que yo estaba con gafas, pero yo no sabía que no podía estar con gafas. No por eso pueden pretender destituir, si eso pasa sería un precedente nefasto para la democracia en el país, que por odio, revanchismos, oportunismo políticas quieran cogerme a mí como trofeo”.

Espín pidió que la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, no forme parte del proceso, “porque ella ya ha prejuzgado. Ella ya no debería volver a participar. Esto es terrible que la titular de la legislatura salga insultándome, porque son eso insultos los tuits que ha puesto, me juzga que he presionada a Diana Falcón, esto es algo que yo rechazo”.

Sobre las declaraciones de Esteban Bernal afirmando que esperara las acciones legales de la asambleísta Espín tras presentar su denuncia juramentada, explicó que no puede pedir acciones legales, “porque él no ha presentado esta denuncia. Solo presenta una diligencia de reconocimiento de firmas, entonces incumple lo que dice la ley. Esto debió haber sido desechado con el CAL. Con esta diligencia yo no puedo iniciar un proceso de repetición en su contra”.

“Yo no tengo problema ir al CAL y entregar las explicaciones debidas porque no creo que he hecho nada malo. Estoy tranquila con mi conciencia”. Espín aseguró que se siente perseguida política por este régimen.

“Se ha tomado por verdad todo lo que ha dicho el señor Fernando Balda”. Sobre las declaraciones del ministro Paúl Granda que dijo que la asambleísta había vulnerado todas las seguridades, “si hubiera habido algún proceso que no se hizo eso se tiene que tratar con su personal, no conmigo”.

“El informe de la directora del centro de reclusión de Chillogallo dice que la visita fue consentida pero esto no la sacan. Solamente se refieren a que yo con el cabello pretendo taparme el rostro, por favor, yo no me escodo de nadie”.

Afirmó que no se siente culpable, “yo lo que pido es que se respete el debido procedimiento”. Aseguró que existe una doble moral por parte de los asambleístas, “totalmente. Injerencia en la justicia es cuando un asambleísta se va a hablar con el Fiscal o Contralor y que hablan allí o qué favor piden. Cuando un asambleísta se va a hablar en la Corte Nacional de justicia. Qué interferencia puede haber incurrido yo visitando a Diana Falcón si ella ya dio su testimonio”.

“Todo esto para hacer un show político y, si pueden, destituirme para sacarme del cargo. Lo que les molesta es que soy correísta”. Pidió que se investigue los “verdaderos casos de corrupción” y no una visita a una persona privada de la libertad, “eso es doble moral, que investiguen quien ha transcurrido en tráfico de influencias. Que no se me coja de cortina de humo”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato