"Asambleísta Espín se siente culpable. Presenté denuncia juramentada porque no tengo miedo a amenazas", según Esteban Bernal (AUDIO)

Audio Octubre 04- Esteban Bernal



Asamblea aprobó resolución para observar acciones de la legiladora por visitar a Diana Falcón, imputada en caso Balda Tras la aprobación de la Asamblea Nacional sobre la resolución para observar el comportamiento de la parlamentaria Sofía Espín por haber visitado a Diana Falcón, imputada en el caso Balda, el asambleísta de CREO, Esteban Bernal, en entrevista con Ecuadorinmediato, afirmó que se esperará el debido proceso. "La legisladora Espín se siente culpable, cuando no debería hacerlo, primero tiene que pasar el debido proceso. En el Pleno me dijo que me atenga a las consecuencias legales por presentar la denuncia y la puse. No tengo miedo a ese tipo de amenazas"