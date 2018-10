Presidenta de Asamblea advierte posibilidad de destituir a Sofía Espín, pero espera informe de comisión

"Aquí hay muchas dudas de por medio que tendrán que ser aclaradas por esta mesa legislativa que será conformada", indicó Elizabeth Cabezas Este 04 de octubre, la Asamblea Nacional aprobó la resolución presentada por el asambleísta de CREO, Esteban Bernal, para observar el comportamiento de la legisladora de Revolución Ciudadana, Sofía Espín, tras su visita a la exagente de inteligencia, Diana Falcón, quien se encuentra encarcelada y es acusada de los supuestos delitos de asociación ilícita y plagio a Fernando Balda. En este marco, la presidenta del Parlamento, Elizabeth Cabezas, advirtió la posibilidad de destitución de su colega, sin embargo, ratificó que la comisión que se conforme deberá emitir el informe correspondiente sobre el caso, analizando profundamente la situación.

“En la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) se determina claramente un procedimiento para iniciar una investigación para aquellos asambleístas que hayan incurrido en actos irregulares y estos hayan sido denunciados ante el CAL. En este caso, eso se dio por parte del legislador Esteban Bernal”, explicó.

Detalló que, tras la resolución del CAL, se conformará una comisión multipartidista que recibirá los documentos correspondientes, a los involucrados y, finalmente, emitir un informe, que será conocido por el Pleno para tomar una definición. Según Cabezas, hay varias opciones que podría tomar el Legislativo.

“La más dura, por decirlo de alguna manera, es la destitución de la asambleísta. Sin embargo, hay varios puntos que tendrán que ser analizados en el camino para que esta comisión se pronuncie. Yo no me puede anticipar hasta que ellos hagan su tarea”, dijo.

Cabezas reiteró que el tema de la institucionalidad tiene que pasar, no solamente por los actos administrativos, sino por los testimonios en el comportamiento de quienes hacemos parte de esas instituciones. “Como asambleísta y como Presidenta, yo me he puesto el objetivo de tratar de reinstitucionalizar a la Asamblea y todo el detalle de hechos que se conocen, riñen con las normas éticas y de testimonio que los legisladores tenemos que hacer cotidianamente”.

“Jamás puedo encontrar en una ley tipificados todos los comportamientos contrarios a normas éticas y de responsabilidad en el desempeño de las funciones, pero hay normas claras cuando se dice que los parlamentarios tienen que desarrollar sus actividades y que serán responsables de sus actos públicos y privados y que tendrán que respetar normas dentro de su comportamiento”, señaló.

Para Cabezas, si se quiere ir a la ley y encontrar, estrictamente, la tipificación de cada uno de los errores o arbitrariedades o abusos que se puedan cometer, no se la va a observar. A su criterio, esto pasa por aquel desempeño y priorización en el rol de los asambleístas. “Lastimosamente, aquí hay muchas dudas de por medio que tendrán que ser aclaradas por esta comisión que será conformada”. (JPM)

Fuente: Los Desayunos de 24 Horas (Teleamazonas)

Ecuadorinmediato.com