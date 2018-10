DT de Ecuador revela lista de convocados para juegos contra Catar y Omán

Antonio Valencia, Jefferson Montero y otras figuras del extranjero no están incluidas Este jueves en horas de la mañana Hernán Darío "el Bolillo" Gómez conversó con los medios de comunicación en la ciudad de Guayaquil en donde entregó la lista de los jugadores que enfrentarán a los países asiáticos de Catar y Omán el 12 y 16 de octubre. Entre las novedades de esta convocatoria están Hamilton Piedra, Carlos Cuero, Carlos Gruezo, Jefferson Intriago, José Francisco Cevallos y Stiven Plaza

Convocados de Ecuador:

Arqueros:

Alexander Domínguez, Hamilton Piedra

Defensas:

Frickson Erazo, Luis Caicedo, Cristian Ramírez, Robert Arboleda, Diego Palacios, Carlos Cuero

Volantes:

Jefferson Intriago, Carlos Gruezo, Alan Franco, Sebastián Méndez, Ángelo Preciado, José Francisco Cevallos, Junior Sornoza, Renato Ibarra, Ayrton Preciado

Delanteros:

Romario Ibarra, Miller Bolaños, Enner Valencia, Stiven Plaza

En sus declaraciones Hernán Gómez destacó que por ahora todavía no va a contar con Antonio Valencia, Jefferson Montero y otras figuras del extranjero porque se siguen acoplando al fútbol internacional. “Hable con Antonio, Montero y todavía no les voy a convocar, estamos aprovechando convocando otros jugadores que están en Europa”

Así mismo sobre una posible no convocatoria de Robert Arboleda manifestó, que el jugador nunca le ha notificado no querer participar en la selección: “Hable con Robert Arboleda y me dijo que siempre va a estar presto para competir con la selección”.

