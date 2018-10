Presidente de Barcelona propone convenio de pago ante denuncia por presunta defraudación tributaria

José Francisco Cevallos recuerda que montos son de "deudas anteriores", y explica que hasta la fecha ha recaudado más de USD $400.000 "que se han pagado en su totalidad" José Francisco Cevallos, presidente de Barcelona Sporting Club (BSC), compartió un comunicado para expresar su postura y la del equipo que representa, a la supuesta denuncia presentada por el Municipio de Guayaquil en su contra por concepto de impuestos retenidos en lo que respecta al rubro de espectáculos públicos deportivos. "Consideramos que lo adecuado sería que la Municipalidad permita se realice la cancelación mediante un convenio de pago antes de proceder a realizar una acción judicial", dijo Cevallos.

El Ídolo del Astillero atraviesa un momento complicado en el aspecto deportivo y seriamente afectado en el plano económico, con un déficit que supera los 34 millones de dólares.

El Municipio de Guayaquil presentó una denuncia en la Fiscalía Provincial del Guayas por presunta defraudación fiscal, en relación a montos por impuestos recaudados por anteriores directivas pero que no fueron entregadas a la Municipalidad.

Cevallos se pronunció al respecto y explicó que todo lo que ha recaudado la actual directiva ha sido entregado al Municipio, pero que estos montos han sido acreditados a “deudas anteriores”.

"El club con corte a septiembre del 2015, recibió como herencia de pasadas administraciones USD $730.091 por concepto de impuestos retenidos en lo que respecta al rubro de espectáculos públicos deportivos", explica Cevallos en un comunicado.

"Esta administración, cuyas funciones dieron inicio en octubre del 2015, hasta la presente fecha ha recaudado por este mismo concepto más de USD $400.000 de los cuales se ha pagado la totalidad a la misma Jefatura de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de Guayaquil, cumpliendo de esta manera con lo dispuesto en las ordenanzas municipales respectivas", suscribe el documento.

El presidente de BSC resalta que “siempre el diálogo debe primar sobre medidas punitivas innecesarias”.

La Municipalidad de Guayaquil por su parte respondió que, "no ha demandado a Barcelona SC como tal, pese a que tiene deudas con la Institución, por cuanto esas deudas son suceptibles de ser canceladas mediante convenio de pago. Sin embargo, otra cosa es retener impuestos municipales, provenientes de la taquilla y disponer arbitrariamente de ellos no entregándolos al Municipio. El Municipio de Guayaquil ha denunciado ante la Fiscalía tal infracción, pues de no hacerlo la responsabilidad penal recaería, por ley, en el Alcalde y el Director Jurídico".

El Municipio destaca que ese es un delito que "han cometido dirigentes del club antes de la administración de José Francisco Cevallos, quien no está involucrado en este asunto".

Fuente: Barcelona Sporting Club - Municipio de Guayaquil - Fútbol Ecuador

(FO)