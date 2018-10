Familiares de desaparecidos en Ecuador presentaron sus casos ante CIDH

Miembros de organismo internacional mostraron preocupación por número de situaciones de desaparición en el país Hoy, 3 de octubre se realizó la sesión 169 del CIDH, encuentro en el que se trataron los casos de desaparición ocurridos en Ecuador. En el encuentro estuvieron presentes representantes del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), la Asociación de Familiares de Desaparecidos (ASFADEC) y representantes de entidades de Estado.

Durante la sesión intervino Elizabeth Rodríguez, mamá de Juliana Campoverde, como representante de ASFADEC. Mencionó que la organización desde 2013 ha realizado peticiones a las autoridades, entre ellas la especialización de los operadores de justicia, la creación de base de datos de NN (cadáveres sin identidad)

Daniel Vejar, también delegado de INREDH, fue quién entregó el petitorio a la Comisión desde la cual se solicitó que se recomiende al Estado ecuatoriano la regularización de sus estándares de investigación.

Por su parte el Secretario de Seguridad del Ministerio del Interior, Diego Tipán, señaló que en Ecuador se resuelven el 93% de los casos. Además añadió que se creó un sistema virtual de registro en línea de personas desaparecidas.

Al finalizar la audiencia, los representantes de ASFADEC entregaron un informe escrito en el que se recoge información sobre la situación de las personas desaparecidas en el país.

En el informe se recopila una serie de puntos en el que se explican las irregularidades e inconsistencias en los procesos investigativos en torno a personas desaparecidas.

“En Ecuador, la situación de personas desaparecidas entraña una compleja dificultad en términos de acceso de justicia, que se deriva tanto de vacíos normativos en la legislación interna; como de la falta de especialización, capacitación y recursos humanos en general de los agentes a cargo de los procesos de investigación; y de los constantes obstáculos e irregularidades en las investigaciones”, señala el informe.

Los familiares y amigos de las víctimas también señalan que no existe una capacitan realmente eficiente a las autoridades encargadas de los casos de desaparición. Señalan también la falta de diligencia debida en las investigaciones en materia de casos de personas desaparecidas.

Asimismo denunciaron defensores de derechos humanos vinculados a ASFADEC. Uno de los miembros de ASFADEC, al respecto relata que “durante la reunión el presidente me llamo mentiroso y quejoso, me dijo que no valoraba los enormes esfuerzos que hace su gobierno y que solo me preocupo por ver las cosas negativas y al salir los del Ministerio del Interior me indicaron que lo mejor era que ya no volviera a las reuniones, que mandara a mi hija o a mi mujer y que pensara bien si seguía con ASFADEC porque eso de las organizaciones era perjudicial”.

Finalmente en el informe, los miembros ASFADEC presentaron una serie de peticiones en las que insta al Estado Ecuatoriano a cumplir con sus obligaciones en materia de investigación; proveer, asistencia y atención psicosocial para los familiares de personas desaparecidas; destinar mayores recursos para la capacitación y contratación de personal calificado; entre otras.

KV

Fuente: El Telégrafo - ASFADEC