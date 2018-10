Darío Tempesta: "El primer objetivo es llegar a Copa Sudamericana"

"A mi me pone intranquilo que no se convierte, en muchas ocasiones llegamos al arco rival, pero no logramos definir", admitió Darío Tempesta, entrenador de Sociedad Deportiva Aucas, conversó con los medios de comunicación en el sector de Chillogallo. El cuadro oriental está en posiciones expectantes y el técnico argentino se refirió al control del camerino