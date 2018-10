"Programa informático Justicia 2.0 costó USD$ 30 millones y no se sabe si funciona o no", según Angélica Porras

Miembro del CJ-T anunció que se está haciendo una investigación a las anteriores administraciones de esta entidad Angélica Porras, miembro del Consejo de la Judicatura Transitorio (CJ-T), aseveró que existen varias irregularidades en las decisiones y contratos realizados por las administraciones anteriores de la entidad, uno de ellos, el programa informático "Justicia 2.0". "En este caso se hizo las contrataciones, producción de software y adquisición de hardware, sin embargo, esto no está en uso. Como es posible desperdiciar US$ 30 millones de dólares, que fue el costo de este proyecto, y no se sabe si funciona o no"